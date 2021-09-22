بسيوني: الفوز على الأهلي في السوبر جعل الطلائع يحقق رقمين قياسيين

يرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش أن الفوز على الأهلي في السوبر المصري وضع جعل فريقه يحقق إنجازا فريدا.

وتوج طلائع الجيش بالسوبر المصري لموسم 2019/2020 بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)

وقال بسيوني عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "الطلائع حقق رقمين قياسيين، أولهما أول فوز الجيش على الأهلي في تاريخه، والثاني أن السوبر هي أول بطولة لي وللنادي".

وأضاف "قائمة الفريق كانت تضم مهاجما وحيدا هو كريم الطيب، وقال لي لست جاهزا بدنيا لأنه في إجازة، لذا أشركته في الشوط الثاني".

وتابع "قوام الفريق يضم حاليا 21 لاعبا من بينهم 3 حراس مرمى و5 مدافعين وثنائي ارتكاز فقط مهند لاشين والسيسي.".

وأكمل "كنا منظمين دفاعيا، وطالبت اللاعبين بتقسيم الجهد على مدار 120 دقيقة، ولم نتفكك على مدار الأشواط الأربعة، غيرت طريقة اللعب 3 مرات ثم 4-2-3-1 لتخفيف الضغط الهجومي للأهلي، ثم عدت إلى 4-3-3 لتفادي إرهاق اللاعبين ثم 5 مدافعين عندما أشرك موسيماني رأس حربة ثان حسام حسن بجوار محمد شريف".

وبسؤاله عن موقف عمر جابر رد قائلا: "اللاعب متواجد في معسكر طلائع الجيش منذ يومين، موقفه معلق، ولا يتدرب بسبب إصابة في قدمه، لكن موقفه معلقا وقد يستمر في بيراميدز أو يتواجد معنا".

وعن مهند لاشين قال: "كل لاعبي الطلائع مستمرون معنا هذا الموسم، كما قيل أيضا إن أحمد سمير انتقل إلى فيوتشر وهذا لم يحدث".

وأتم تصريحاته "رحل عنا 8 لاعبين بسبب انتهاء عقودهم، ولم نقدر على الاحتفاظ بهم لأنه عُرض عليهم مبالغ أكبر".