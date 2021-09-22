خالد سطوحي: هكذا كانت خطة دفاعنا أمام هجوم الأهلي

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 14:06

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - السوبر المصري - خالد سطوحي

كشف خالد سطوحي مدافع طلائع الجيش، عن خطة دفاعه فريقه أمام هجوم الأهلي، في مباراة السوبر المصري التي فاز بها الفريق بركلات الترجيح.

وتوج طلائع الجيش بالسوبر المصري لموسم 2019/2020 بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح. (طالع التفاصيل)

وقال سطوحي عبر إذاعة أون سبورت: "محمد شريف مهاجم يحب المساحات واستلام الكرة بأريحية، هذه خطورته الأكبر. كنا نأخر أنفسنا قبل تمريرات الشحات والسولية وطاهر، وكنا حريصين بشدة على أن يتسلم الكرة أمامنا وتحت أعيننا".

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وكشف "كنا مجبرين على اللعب بدون رأس حربة، ولم نكن جاهزين لخوض 90 دقيقة".

وأكمل "عندما تحدد موعد السوبر، كنا في إجازة حوالي 10 أو 12 يوما بينما يتبقى أقل من أسبوعين على موعد اللقاء.المدير الفني عبد الحميد بسيوني اعترض بشدة على موعد السوبر، ووصل الأمر لتفكيره في الاعتذار عن عدم خوض المباراة لضيق الوقت ورحيل عدد كبير من اللاعبين".

وشدد "كنا الطرف الأضعف بنسبة 90%.. وفي يوم المباراة قلنا لأنفسنا هل نلعب ونؤدي أم حضرنا لتسليم الكأس فقط؟ قبل الوقت الإضافي، قال لنا عبد الحميد بسيوني لن أطلب منكم شيئا آخر وما ستقدموه بعد ذلك جدعنة منكم".

وأتم "الخمسة الأوائل في تسديد ركلات الترجيح، تم استبدالهم خلال وقت المباراة. قلنا لمحمد بسام، أنت ستكون السبب في مكسبنا، والحمد لله منحنا فرصة ألا نسدد أكثر من 5 ركلات".

الأهلي طلائع الجيش السوبر المصري خالد سطوحي
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