وكيله: مستند المخالصة سبب الحكم لصالح الزمالك في قضية حمدي النقاز

يرى حازم فتوح وكيل حمدي النقاز ظهير الزمالك، أن حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح الأبيض بإلغاء الغرامة الموقعة من غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاء بسبب مستند المخالصة الذي وقع عليه اللاعب.

حمدي النقاز النادي : الزمالك الزمالك

وقال فتوح عبر إذاعة أون سبورت: "حمدي النقاز رفع قضية ضد نادي الزمالك وحصل على حكم".

وأردف "إدارة الزمالك الحالية عقدت جلسة مع النقاز، ووافق اللاعب على تنازله عن المبلغ الذي أقر به الحكم، وتوصل الطرفان إلى صيغة مخالصة تنص على تبرئة ساحة الزمالك من أي التزامات تجاه اللاعب وأن النقاز لا يطالب النادي بشيء".

وكشف "بالفعل وقع النقاز على المخالصة وبصم عليها، وأرسلها أنيس بن ميم محامي اللاعب التونسي إلى المحكمة والنسخة الأخرى لمستشار الزمالك القانوني نصر عزام".

وشدد "المحكمة قررت أن الزمالك غير مدان، وحملت اللاعب مصاريف إجراءات التقاضي. تم قبول الطعن، لأن الزمالك قدم مستندا قويا يثبت صحة موقفه، وهو المخالصة بدليل أن المحكمة في أول جلسة حكمت لصالح اللاعب في البداية لأن مستنداته كانت أقوى وأكثر واقعية، ونفس الأمر في المرة الثانية تم الحكم لصالح الزمالك".

وأتم "لم يتواصل معي أحد من مسؤولي الزمالك بشأن إعارة أو بيع حمدي النقاز، واحترافيا من غير المقبول أن أبحث عن عرض للاعب عقده ساري وعلى ذمة الزمالك، خاصة أنه لم يبلغني أي مسؤول بالإدارة بشيء حتى هذه اللحظة".

وتظل مشاركة النقاز مع الزمالك الموسم المقبل محل شك في ظل منع النادي من القيد في الوقت الحالي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسل خطابا لاتحاد كرة القدم المصري لمنع الزمالك من القيد لمدة فترتين انتقالات، بسبب قيد حسام أشرف ناشئ النادي رغم توقيعه لفريق كاميروني.

وأكد الزمالك أن قرار إيقاف القيد يسري فقط على الصفقات الجديدة ولا يشمل القائمة الأولى للفريق.

وكشف محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عن أن النادي الأبيض يتحرك بقوة للوصول لحل في هذه الأزمة، قبل غلق باب القيد في مصر المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل. (طالع التفاصيل)

ولعب النقاز في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق دون موافقة الزمالك بسبب ما وصفه بعدم تلقيه لمستحقاته.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا، يوضح فيه موقف النادي القانوني، في قضية حمدي النقاز لاعب الفريق، بعد أن حكمت المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء الغرامة المستحقة للاعب على النادي بموجب قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). (طالع التفاصيل)

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية.