النقاز لـ في الجول: الزمالك لم يتعاقد معي ليخرجني إعارة.. ومن الصعب إكمال موسم دون لعب

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 12:13

كتب : بسام أبو بكر

اتحاد طنجة - الزمالك

شدد حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي لنادي الزمالك على أن هدفه هو الاستمرار مع القلعة البيضاء والمشاركة مع الفريق في مختلف بطولات الموسم المقبل، وأنه لا يفكر سوى في ذلك.

حمدي النقاز

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال النقاز في تصريحات لـFilGoal.com: "الزمالك لم يتعاقد معي ليخرجني للإعارة أنا أريد الاستمرار مع النادي واللعب مع الفريق الأبيض".

وبسؤاله عن موقفه في حال استمرت أزمة منع الزمالك من القيد رد قائلا: "إذا استمرت أزمة منع الزمالك من القيد لمدة فترتين انتقالات سيكون من الصعب أن أكمل موسم كامل دون لعب كرة قدم".

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وتظل مشاركة النقاز مع الزمالك الموسم المقبل محل شك في ظل منع النادي من القيد في الوقت الحالي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسل خطابا لاتحاد كرة القدم المصري لمنع الزمالك من القيد لمدة فترتين انتقالات، بسبب قيد حسام أشرف ناشئ النادي رغم توقيعه لفريق كاميروني.

وأكد الزمالك أن قرار إيقاف القيد يسري فقط على الصفقات الجديدة ولا يشمل القائمة الأولى للفريق.

وكشف محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عن أن النادي الأبيض يتحرك بقوة للوصول لحل في هذه الأزمة، قبل غلق باب القيد في مصر المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل. (طالع التفاصيل)

ولعب النقاز في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق دون موافقة الزمالك بسبب ما وصفه بعدم تلقيه لمستحقاته.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا، يوضح فيه موقف النادي القانوني، في قضية حمدي النقاز لاعب الفريق، بعد أن حكمت المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء الغرامة المستحقة للاعب على النادي بموجب قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). (طالع التفاصيل)

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك حمدي النقاز الدوري المصري
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