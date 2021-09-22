فوربس: صلاح الخامس في قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلا

احتل محمد صلاح مهاجم ليفربول المركز الخامس في قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلا، حسب مجلة فوربس الشهيرة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتواجد نجم منتخب مصر في المركز الثاني لأعلى لاعبي الدوري الإنجليزي دخلا، حيث بلغت أرباحه في عام 2021 الجاري، 41 مليون دولار.

وجاء صلاح في المركز الخامس خلف كريستيانو رونالدو (125 مليون دولار)، ليونيل ميسي (110 مليون دولار)، ونيمار (95 مليون دولار)، كيليان مبابي (43 مليون دولار).

كان لاعب بازل السابق في المركز الخامس أيضا بالتصنيف الأخير للعام الماضي، لكن رونالدو خطف الصدارة من ميسي هذا العام.

تأخذ فوربس في الاعتبار رواتب اللاعبين ومكافآتهم وأجورهم في الحملات الإعلانية..

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يمثل راتب صلاح السنوي البالغ 25 مليون دولار ما يقرب من ثلثي إجمالي أرباحه، فهو يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي الحملات الإعلانية التي يقوم بها مع كيانات عملاقة بحجم أديداس وفودافون وبيبسي وآخرين، نحو 16 مليون دولار.

الدولي المصري بدأ موسم الدوري الإنجليزي بطريقة ولا أروع، إذ سجل 4 أهداف في 5 مباريات ليحتل صدارة هدافي المسابقة.































بالإضافة إلى دخوله نادي المائة في الدوري الإنجليزي، إذ سجل 99 هدفا مع ليفربول وثنائية من تشيلسي.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 209 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 130 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.