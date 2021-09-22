كوبا ليبرتادوريس – في مباراة التسديدة الواحدة.. التعادل السلبي يحسم لقاء بالميراس وأتليتكو مينيرو

في مباراة لم تشهد سوى تسديدة واحدة بين الـ 3 خشبات.. حسم التعادل السلبي نتيجة ذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس بين بالميراس وأتليتكو مينيرو.

بالميراس حامل اللقب لم يستغل إقامة اللقاء على أرضية ملعبه أليانز باركيه فاكتفى بـ 4 تسديدات منها 1 فقط بين القائمين والعارضة، فيما فشل الضيوف من خلال 11 تسديدة في تهديد مرمى ويفرتون حارس الأخضر.

أتليتكو مينيرو بقيادة حارسه يفيرسون خرج بشباك نظيفة للمباراة السابعة على التوالي معززا الرقم القياسي في تاريخ النادي قاريا.

فيما أهدر هالك مهاجم مينيرو أول ركلة جزاء له مع الفريق البرازيلي في كافة البطولات بعدما سجل من قبل 6 أهداف من علامة الجزاء.

كما أصبح البرتغالي أبيل فيريرا ثاني مدرب يقود بالميراس تدريبيا في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس بنسختين متتاليتين بعد لويس فيليبي سكولاري عامي 1999 و2000.

التشكيل

بدأ بالميراس اللقاء بـ لويز أدريانو في الهجوم وخلفه روني ودودو –لاعب الدحيل السابق- ورافائيل فيجيا.

فيما المقابل تكونت ثنائية الضيوف الهجومية من هالك ودييجو كوستا.

وصف المباراة

توغل جيلريمي أرانا من الجهة اليسرى نحو مرمى بالميراس وأطلق تسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 15.

الدقائق التالية من الشوط الأول شهدت تدخلات قوية بين لاعبي الفريقين.

وفي الدقيقة 41 أطلق الحكم صافرته معلنا عن ركلة جزاء لأتليتكو مينيرو عقب عرقلة جوستافو جوميز لدييجو كوستا داخل منطقة الجزاء.

هالك انبرى للركلة وسدد كرة على يمين ويفرتون وارتطمت كرته بالقائم الأيمن بدلا من أن تهز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

Movie camera⚽ Desde todos los ángulos: así fue el penal que falló Hulk en la semifinal de ida entre @Atletico y @Palmeiras . Trophy CONMEBOL #Libertadores https://twitter.com/Libertadores/status/1440503010518441993/video/1 — CONMEBOL Libertadores ( @Libertadores ) September 22, 2021

وفي الدقيقة 54 طلب دييجو كوستا خروجه متأثرا بإصابته في العضلة الخلفية، وشارك بدلا منه كينو لاعب بيراميدز السابق.

عادت المباراة للهدوء من جديد، وكاد هالك أن يسجل هدفا مباغتا قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء بتصويب ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وبدون أهداف انتهت المباراة بالتعادل السلبي ليكون الحسم في الإياب على ملعب مينيراو معقل أتليتكو مينيرو الأسبوع المقبل.