عمرو السيسي: انتظرت حركة الشناوي قبل تسديد ركلة الترجيح

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 00:02

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي طلائع الجيش بعد التتويج بالسوبر المصري

أوضح عمرو السيسي لاعب وسط طلائع الجيش أنه سدد ركلته الترجيحية بعدما انتظر حركة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وقال السيسي عبر قناة أون تايم سبورتس:"أنا عادة انتظر حركة الحارس قبل أن أسدد".

وأضاف "تبين لي أن الشناوي سيذهب للزاوية اليمنى".

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واستمر "ترتيبي الثالث في الفريق في تسديد ركلات الجزاء، لكني تقدمت أولا في ركلات الترجيح بعدما خرج أحمد سمير وميدو جابر".

وأتم "المدرب عبد الحميد بسيوني كلفني برقابة عمرو السولية خلال المباراة".

وسجل السيسي ركلته الترجيحية بنجاح قبل أن يفوز طلائع الجيش على الأهلي في كأس السوبر المصري اليوم الثلاثاء.

في ملعب برج العرب انتهى الوقت الأصلي والإضافي بدون أهداف قبل أن يفوز طلائع الجيش بنتيجة 3-2 في ركلات الترجيح.

وفاز الفريق بأول لقب في تاريخه.

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