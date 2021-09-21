محمد بسام: احتفظ بقميص والدتي منذ نهائي الكأس واحتفلت به بعد السوبر الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 22:40 كتب : FilGoal طلائع الجيش - السوبر - محمد بسام محمد بسام السوبر المصري طلائع الجيش نرشح لكم أخر الأخبار طلائع الجيش: لم يصلنا عرضا رسميا من الأهلي لضم محمد بسام 2 دقيقة | مصر خالد سطوحي: خوض نهائي الكأس طمأننا قبل السوبر أمام الأهلي.. وهذا سبب طريقتنا الدفاعية 12 دقيقة | مصر بسام: درست طريقة تسديد الأهلي لركلات الجزاء.. وهذه كواليس المفاوضات مع الأحمر 14 دقيقة | الدوري المصري الزمالك يهنئ طلائع الجيش بالفوز بلقب السوبر أمام الأهلي 32 دقيقة | مصر إنتر يحول تأخره للفوز بثلاثية ويتصدر الدوري.. وأتالانتا يتخطى عقبة ساسولو 47 دقيقة | الدوري المصري وكيله لـ في الجول: محمد الصالح يقترب من الانتقال إلى الإسماعيلي 58 دقيقة | الدوري المصري ليفربول وسيتي يعبران بسهولة لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ساعة | أوروبا بسيوني: بطولة تاريخية أمام الأهلي في لقاء فُرض علينا ساعة | مصر التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. بسيناريو جنوني.. طلائع الجيش يهزم الأهلي بركلات الترجيح ويتوج بالسوبر المصري موسيماني: هل أستغني عن أفشة لألعب بمهاجمين إثنين ضد طلائع الجيش؟ بسام: درست طريقة تسديد الأهلي لركلات الجزاء.. وهذه كواليس المفاوضات مع الأحمر أحمد سمير: بطولة تاريخية أمام أفضل فريق في مصر وإفريقيا.. وأي لاعب يود اللعب للأهلي الزمالك يهنئ طلائع الجيش بالفوز بلقب السوبر أمام الأهلي الأكثر مشاهدة 1 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 4 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة أمس اليوم غدا الدوري الإسباني 1 برشلونة 1 غرناطة انتهت الدوري الإيطالي 0 أودينيزي 4 نابولي انتهت الدوري البرتغالي 3 بنفيكا 1 بوافيستا انتهت الدوري البرتغالي 3 سبورتينج براجا 1 تونديلا انتهت كأس السوبر المصري (2) 0 الأهلي (3)0 طلائع الجيش انتهت الدوري الإسباني 1 خيتافي 2 أتليتكو مدريد انتهت الدوري الإيطالي 1 فيورنتينا 3 إنتر ميلان انتهت الدوري الإيطالي 2 أتالانتا 1 ساسولو انتهت كأس الرابطة الإنجليزية 0 نورويتش سيتي 3 ليفربول انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد - مايوركا لم تبدأ 22:00 الدوري الفرنسي - ميتز - باريس سان جيرمان لم تبدأ 21:00 الدوري الإيطالي - ميلان - فينيسيا لم تبدأ 20:45 كأس الرابطة الإنجليزية - تشيلسي - أستون فيلا لم تبدأ 20:45 كأس الرابطة الإنجليزية - مانشستر يونايتد - وست هام يونايتد لم تبدأ 20:45 قد ينال إعجابك