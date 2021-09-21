الزمالك: لم نسدد شيئا حتى الآن في قضية النقاز.. والجماهير تطالبنا بضم بن غيث الهارب من الترجي

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 15:21

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة - حمدي النقاز

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك عن تفاصيل قضية حمدي النقاز بعد صدور قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

حمدي النقاز

النادي : الزمالك

الزمالك

وحكمت المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء الغرامة المستحقة للاعب على النادي بموجب قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". (طالع التفاصيل)

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك عبر إذاعة أون سبورت: "للتوضيح، أصل الأمر أن حمدي النقاز وهو لاعب بالزمالك، ترك النادي وحرك شكوى لدى الاتحاد الدولي، وصدر حكم نهائي لصالحه بمليون و300 ألف دولار".

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وأضاف "تقدم النادي بطعن ضد الحكم أمام المحكمة الرياضية، وطلب بعدم قبول حكم ومطالب اللاعب التونسي، وطلبنا تعويض مليون و900 ألف دولار، هذه مطالب الزمالك".

وأكمل "استطلعنا رأي محامي مصري وإيطالي، بشأن ما هي فرص نجاح القضية لصالح نادي الزمالك؟ واتفقا على أنه إما تؤيد المحكمة الرياضية الحكم أو تخفض الغرامة".

وتطرق للحديث عن عودة التونسي قائلا: "كما استطلعنا رأي باتريس كارتيرون، وقال إنه يحتاج اللاعب فنيا، ولم يطلب اللاعب بل لم يرفض انضمامه، وبات لدينا رأي فني يخص المدرب، والوقت سيحكم إذا كان القرار صحيحا أو خاطئا".

واستدرك "قلنا للنقاز لابد أن نتنازل عن أي حكم للمحكمة الرياضية، ما يضمن لنا عدم تغريم الزمالك، هذه أحد شروط التسوية المنصوص عليها في تعاقد اللاعب".

وأوضح "بات لدينا تعاقد جديد مع لاعب حر لديه مستحقات متأخرة، سيحصل عليها خلال فترة التعاقد، وبات اللاعب أحد أصول النادي التي يمكن بيعها مستقبلا بدلا من سداد غرامة لا يتحملها النادي".

وواصل "وقعنا على التسوية وأرسلناها للمحامي يوم 14 سبتمبر، لإرسالها للمحكمة الرياضي، تسلسل الأحداث والحكم الصادر اليوم لم نكن نعرفه أو المحامي يعرفه، لم نسدد شيئا حتى الآن، بل مجرد مقدم تعاقد مثل أي لاعب جديد".

وتابع "حتى لا ننسى، أن المجلس السابق أعاد عبد الله سيسيه بعد عامين من رحيله عن النادي، وتحريك شكوى رسمية ضد النادي لعدم الحصول على مستحقاته".

وأردف "الجماهير تطالبنا أيضا بالتعاقد مع رؤوف بن غيث الهارب من الترجي، كان من الممكن أن نرفض عودة اللاعب بداعي أنه هارب، ونجد أنفسنا مضطرين لسداد غرامة بقيمة 800 أو 900 ألف دولار، نتخذ القرار وفقا للصورة العامة مع التقدير التام لمشاعر الجماهير".

وأتم "إذا كان المحامي الخاص متأكد من قوة موقف الزمالك لما لجأنا للتسوية مع حمدي النقاز".

وفي وقت سابق، كشف أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز سبب حكم المحكمة الرياضية الدولية.

ولكن، ناقض مسؤولو الشركة التي ترافعت عن الزمالك في استئنافه ضد اللاعب، تصريحات أنيس بن ميم محامي اللاعب والخاصة بسبب إلغاء الغرامة.

وكان النقاز قد حصل على حكم ضد الزمالك بتسديد مليون و300 ألف دولار له، ولكن مع انضمام النقاز للأبيض، تنازل عن القضية.

ولكن تظل مشاركة النقاز مع الزمالك الموسم المقبل محل شك في ظل منع النادي من القيد في الوقت الحالي.

ولعب النقاز في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق دون موافقة الزمالك بسبب ما وصفه بعدم تلقيه لمستحقاته.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية.

حمدي النقاز الزمالك عمرو أدهم
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