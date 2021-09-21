محامو الزمالك في قضية النقاز لـ في الجول: لا علاقة للتسوية بالحكم.. اللاعب لم يقدم أدلة

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 - 13:11

كتب : أحمد شوقي صلاح

حمدي النقاز - الزمالك - ديكاداها

ناقض مسؤولو الشركة التي ترافعت عن الزمالك في استئنافه ضد حمدي النقاز لاعب الفريق الحالي على الغرامة التي وقعتها غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تصريحات أنيس بن ميم محامي اللاعب والخاصة بسبب إلغاء الغرامة.

حمدي النقاز

النادي : الزمالك

الزمالك

وتواصل FilGoal.com مع شركة Sports Law and Policy Center الإيطالية، والتي كانت موكلة من مجلس إدارة الزمالك السابق للدفاع عنه في القضية، واستمرت فيها حتى نهايتها للاستعلام عن سبب قرار المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء الغرامة لتقول: "الحكم الذي حصل عليه النادي بإلغاء الغرامة الموقعة عليه لصالح حمدي النقاز، لا علاقة له بالتسوية التي قام بها الطرفين".

وشددت "لو كان الأمر له علاقة بالتسوية، لكانت المحكمة قد أوقفت إجراءات الحكم فقط ولم تقم بإلغائه".

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وأوضحت "المحكمة الرياضية حكمت لصالح الزمالك لأن النقاز لم يقدم دليلا واضحا على أنه يجب أن يتقاضى راتبه بشكل شهري، حيث أن النقاز قد ادعى أنه لم يحصل على راتبه الشهري في وقت كان يحصل عليه كل 3 أشهر من الزمالك".

وأتمت "حكم غرفة فض المنازعات في فيفا لصالح النقاز كان صادما لنا، وتوقعنا حكم المحكمة الرياضية لصالحنا لعدم وجود سبب عادل يتيح للنقاز فسخ تعاقده مع الزمالك".

وكان أنيس بن ميم محامي النقاز قد قال إن الحكم قد أتى بسبب التسوية التي قام بها الطرفين. (طالع التفاصيل)

وكان النقاز قد حصل على حكم ضد الزمالك بتسديد مليون و300 ألف دولار له، ولكن مع انضمام النقاز للأبيض، تنازل عن القضية.

ولكن تظل مشاركة النقاز مع الزمالك الموسم المقبل محل شك في ظل منع النادي من القيد في الوقت الحالي.

ولعب النقاز في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق دون موافقة الزمالك بسبب ما وصفه بعدم تلقيه لمستحقاته.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك حمدي النقاز
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