بعد مرور 5 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 14:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول في كريستال بالاس

لا شك أن ما يقدمه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه في الدوري الإنجليزي يثبت يوما بعد يوم أنه ضمن أفضل لاعبي البطولة في الألفية الجديدة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار مبكرا بتألقه مع ليفربول بتسجيل 5 أهداف هذا الموسم، منها 4 في الدوري الإنجليزي.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي على أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

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ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي.

أكثر من سجل حتى الآن

1- محمد صلاح (4 أهداف)

1- برونو فيرناديز (4 أهداف)

1- مايكل أنطونيو (4 أهداف)

4- كريستيانو رونالدو (3 أهداف)

4- ساديو ماني (3 أهداف)

4- روميلو لوكاكو (3 أهداف)

أكثر من صنع الأهداف

1- بول بوجبا (7 أهداف)

2- جابريل جيسوس (3 أهداف)

2- مايكل أنطونيو (3 أهداف)

2- ماتيو كوفاسيتش (3 أهداف)

2- عبد اللاي دوكوري (3 أهداف )

6- محمد صلاح (هدفان)

أكثر من سجل ركلات جزاء

1- دومنيك كالفرت لوين (هدفان)

2- محمد صلاح (هدف)

2- ويلفريد زاها (هدف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (13 تسديدة)

2- إسماعيلا سار (9 تسديدات)

3- مايكل أنطونيو (8 تسديدات)

3- ساديو ماني (8 تسديدات)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- ساديو ماني (24 تسديدة)

2- محمد صلاح (22 تسديدة)

3- مايكل أنطونيو (18 تسديدة)

أكثر المشاركات في الدوري الإنجليزي

نجم منتخب مصر ضمن 141 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ5 حتى الآن.

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- صلاح ضمن 60 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بالجولات الـ5 (450 دقيقة).

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 209 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 130 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد
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