ألي: أتحمل مسئولية هدف تشيلسي الأول ولكن النتيجة ليست عادلة

أبدى ديلي ألي لاعب توتنام هوتسبر اعتقاده بأن نتيجة "دربي لندن" ضد تشيلسي لم تكن عادلة، بعد نهاية المباراة بفوز البلوز بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ألي في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "كانت نتيجة صعبة. في الشوط الأول لعبنا بصورة جيدة وبين الشوطين كنا نملك الكثير من الثقة".

وأضاف "بمجرد أن تأخرنا في النتيجة 1-0 بهدف، وبالنسبة لي كان (تياجو سيلفا) الرجل الذي أراقبه ولذلك أنا بحاجة لأخذ المسئولية عن هذا الهدف، بات الأمر أشبه بجبل، في مواجهة فريق مثل هذا".

وأوضح "كان من الممكن أن تسير المباراة في أي اتجاه خلال الشوط الأول، ولكن إذا لم تعاقبهم يمكن أن تتعرض أنت للعقاب وهذا ما حدث اليوم".

وتابع ألي "هذه الهوامش الصغيرة والفرص المشابهة تصنع الفارق. كان يمكننا الخروج من هنا بالفوز والنقاط الثلاث وأداء عظيم أيضا. لقد بدأنا المباراة بصورة جيدة للغاية في الشوط الأول وكنا سعداء بأنفسنا بعد نهايته، حيث شعرنا أننا نملك السيطرة".

واختتم لاعب توتنام "لا أشعر أن النتيجة كانت عادلة، ولكن في النهاية يجب أن نتقبلها ونضمي قدما، فهناك بعض الإيجابيات لاستخلاصها، ولكننا لا نشعر بالسعادة مع نتيجة 3-0".

وتقدم تشيلسي من ركنية تياجو سيلفا في بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل نجولو كانتي وأنطونيو روديجير الهدفين الثاني والثالث على الترتيب.

يذكر أن توتنام يحتل المركز السابع بـ9 نقاط، فيما يتصدر تشيلسي جدول الترتيب بالتساوي مع ليفربول وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد ولهم جميعا 13 نقطة.