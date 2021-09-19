سولشاير: هناك شيء ضد رونالدو.. كرة القدم ليست مفيدة للقلب

أبدى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد اعتقاده بأن ركلة الجزاء التي حصل عليها وست هام في نهاية المباراة صحيحة، منتقدا القرارات التحكيمية التي لم تحتسب لصالح فريقه في المباراة التي انتهت لصالح يونايتد 2-1 ضمن منافسات الأسبوع الخامس للبريميرليج.

وقال سولشاير في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "هذه هي كرة القدم، هناك لحظات صعود وهبوط. يجب على الجميع الاعتياد على العمل في هذه البيئة، ليس الأمر جيدا لقلبك ولكن لهذا نلعب كرة القدم".

وأضاف "نظرنا للأسفل ثم للأعلى ونجح ديفيد دي خيا في الإنقاذ. لمسة اليد (ضد شو) على الأرجح كانت صحيحة. إذا سددت الكرة في يد أحدهم وكانت في هذا المكان يصعب التعامل معها. دي خيا اتخذ القرار الصحيح".

وكان وست هام قد حصل على ركلة جزاء في نهاية المباراة، نزل مارك نوبل على حساب جارود بوين لتنفيذها، ولكن نجح الحارس ديفيد دي خيا في التصدي لها.

وانتقد سولشاير فكرة لوم المسدد على إضاعة ركلة الجزاء وتجاهل حق الحارس في نيل الثناء على قراره الصحيح قائلا: "إذا سجل فهو عبقري، وإذا أنقذها ديفيد فهو اتخذ القرار الخاطئ"؟

أما عن اللقطات التي طالب باحتسابها لصالح فريقه ولم تحتسب أوضح "كان لنا ركلتي جزاء في منتهى الصراحة، واضحتين كالنهار. أتمنى أنه فقط واحد من هذه المواقف التي لا يحصل خلالها كريستيانو رونالدو على ركلة جزاء أبدا".

وعن مشاركة جيسي لينجارد الذي سجل هدف الفوز للشياطين الحمر قال: "إنها كرة القدم بمنحنيات صعودها وهبوطها، هذا هو الحال. يجب أن تتعلم العيش مع الحالتين. لقد اعتذر بعد يوم الثلاثاء والكل قال أن هذا لم يكن ضروريا، ثم أتى اليوم وكان رائعا".

وارتكب لينجارد خطأ في مباراة دوري الأبطال ضد يانج بويز السويسري أسفرت عن خسارة الفريق، ولكنه عاد اليوم مسجلا الهدف الثاني في شباك وست هام.

واختتم "كانت ردة فعل رائعة بعد هدفهم، أعتقد أننا لعبنا كرة جيدة في الشوط الأول ولكن بعد ذلك نحتاج للدفاع بصورة أفضل".

يذكر أن مانشستر يونايتد رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليفربول المتصدر.