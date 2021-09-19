سولشاير: هناك شيء ضد رونالدو.. كرة القدم ليست مفيدة للقلب

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 18:28

كتب : أحمد أباظة

كريستيانو رونالدو وأولي جونار سولشاير

أبدى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد اعتقاده بأن ركلة الجزاء التي حصل عليها وست هام في نهاية المباراة صحيحة، منتقدا القرارات التحكيمية التي لم تحتسب لصالح فريقه في المباراة التي انتهت لصالح يونايتد 2-1 ضمن منافسات الأسبوع الخامس للبريميرليج.

وقال سولشاير في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "هذه هي كرة القدم، هناك لحظات صعود وهبوط. يجب على الجميع الاعتياد على العمل في هذه البيئة، ليس الأمر جيدا لقلبك ولكن لهذا نلعب كرة القدم".

وأضاف "نظرنا للأسفل ثم للأعلى ونجح ديفيد دي خيا في الإنقاذ. لمسة اليد (ضد شو) على الأرجح كانت صحيحة. إذا سددت الكرة في يد أحدهم وكانت في هذا المكان يصعب التعامل معها. دي خيا اتخذ القرار الصحيح".

أخبار متعلقة
تقنية الفيديو تحبط عودة ليستر.. وبرايتون يصعد للمركز الثالث مؤقتا طعنة صديق الأمس ويد دي خيا تمنحان يونايتد فوزا مثيرا على وست هام مرموش يشارك 90 دقيقة في خسارة شتوتجارت أمام ليفركوزن مصطفى محمد يشارك في شوط بخسارة جالاتاسراي أمام ألانيا سبور

وكان وست هام قد حصل على ركلة جزاء في نهاية المباراة، نزل مارك نوبل على حساب جارود بوين لتنفيذها، ولكن نجح الحارس ديفيد دي خيا في التصدي لها.

وانتقد سولشاير فكرة لوم المسدد على إضاعة ركلة الجزاء وتجاهل حق الحارس في نيل الثناء على قراره الصحيح قائلا: "إذا سجل فهو عبقري، وإذا أنقذها ديفيد فهو اتخذ القرار الخاطئ"؟

أما عن اللقطات التي طالب باحتسابها لصالح فريقه ولم تحتسب أوضح "كان لنا ركلتي جزاء في منتهى الصراحة، واضحتين كالنهار. أتمنى أنه فقط واحد من هذه المواقف التي لا يحصل خلالها كريستيانو رونالدو على ركلة جزاء أبدا".

وعن مشاركة جيسي لينجارد الذي سجل هدف الفوز للشياطين الحمر قال: "إنها كرة القدم بمنحنيات صعودها وهبوطها، هذا هو الحال. يجب أن تتعلم العيش مع الحالتين. لقد اعتذر بعد يوم الثلاثاء والكل قال أن هذا لم يكن ضروريا، ثم أتى اليوم وكان رائعا".

وارتكب لينجارد خطأ في مباراة دوري الأبطال ضد يانج بويز السويسري أسفرت عن خسارة الفريق، ولكنه عاد اليوم مسجلا الهدف الثاني في شباك وست هام.

واختتم "كانت ردة فعل رائعة بعد هدفهم، أعتقد أننا لعبنا كرة جيدة في الشوط الأول ولكن بعد ذلك نحتاج للدفاع بصورة أفضل".

يذكر أن مانشستر يونايتد رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليفربول المتصدر.

مانشستر يونايتد سولشاير رونالدو لينجارد
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل باريس - اللقاء الأول بين ميسي وجماهير سان جيرمان أمام ليون 6 دقيقة | الدوري الفرنسي
قصة من 3 فصول: لماذا خرج منتخب الصالات صفر اليدين من كأس العالم 7 دقيقة | تقرير في الجول
التشكيل - يوفنتوس يتسلح بـ ديبالا وموراتا.. ميلان بدون إبراهيموفيتش وجيرو 9 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل ريال مدريد – عودة هازارد.. وناتشو ظهير أيسر أمام فالنسيا 18 دقيقة | الدوري الإسباني
لينجارد: حظيت بوقت جيد في وست هام.. الأخطاء تحدث في كرة القدم 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هالاند يواصل الإبداع بثنائية رائعة ويقود دورتموند للفوز على يونيون برلين 27 دقيقة | الدوري الألماني
لندن والصدارة باللون الأزرق.. تشيلسي يضرب توتنام بثلاثية ويشعل صراع القمة 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – تمسُك اللاعبين وجلسة لتقريب وجهات النظر يقربان نبيه من الاستمرار في الزمالك 59 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 4 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك