طعنة صديق الأمس ويد دي خيا تمنحان يونايتد فوزا مثيرا على وست هام

انتزع مانشستر يونايتد فوزا مثيرا متأخرا اليوم الأحد أمام مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الجزائري سعيد بن رحمة هدف فريق المطارق في الدقيقة 30 لكن الأيقونة كريستيانو رونالدو عادل النتيجة للضيوف في الدقيقة 35.

وقبل لحظات من نهاية الوقت الأصلي أحرز جيسي لينجارد هدفا رائعا ليونايتد قبل أن يهدر مارك نوبل فرصة تعديل النتيجة بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة 94 تصدى لها الحارس ديفيد دي خيا.

ورفع يونايتد رصيده إلى 13 نقطة ليرتقي لوصافة ترتيب الدوري خلف ليفربول بفارق الأهداف بينما ظل وست هام ثامنا ورصيده 8 نقاط بعدما تلقى أول هزيمة في الموسم الجاري.

شوط مثير

بدأ المضيف المباراة بحذر أمام سيطرة رفاق رونالدو الذين حاولوا اختراق دفاع المطارق من الجبهة اليسرى عن طريق لوك شاو.

وأرسل لاعبو يونايتد تمريرات عرضية كثيرة لكن نجح دفاع وست هام في إبعادها عن مرماهم وتألق المدافع كيرت زوما.

وكاد وست هام يتقدم في الدقيقة 17 عن طريق جارود بوين لكن تسديدته أبعدها آرون وان-بيساكا بعدما استغل المضيف خطأ المدافع هاري ماجواير واخترق دفاع يونايتد.

وحاول وست هام مرة أخرى من الجانب الأيمن وسدد بوين الكرة من داخل منطقة الجزاء لكن أبعدها ديفيد دي خيا حارس يونايتد في الدقيقة 22.

وسنحت أول فرصة لرونالدو في الدقيقة 24 لكنه سدد الكرة في يد الحارس لوكاس فابيانسكي.

وواصل يونايتد ضغطه وسدد برونو فرنانديز الكرة لتصطدم بالقائم الأيسر لمرمى المضيف في الدقيقة 27.

وباغت وست هام ضيفه بهجوم من اليمين ومرر بوين الكرة لسعيد بن رحمة الذي سددها واصطدمت بيد رافاييل فاران قبل أن تعانق شباك يونايتد في الدقيقة 30.

وكشر يونايتد عن أنيابه في الدقيقة 34 بفرصة لرونالدو الذي لم يسيطر على الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن تصل لبيساكا الذي سددها قوية وتصدى فابيانسكي.

ومرر برونو تمريرة عرضية رائعة لرونالدو الذي سددها مباشرة في المرمى قبل أن يتصدى فابيانسكي ثم تابع البرتغالي الكرة في الشباك مسجلا التعادل في الدقيقة 35.

واستمرت الفرص في مباراة مثيرة وسدد رونالدو كرة قوية تصدى لها فابيانسكي في الدقيقة 42 وبعد لحظات صوب نيكولا فلاسيتش الكرة بجوار مرمى يونايتد.

وبدأ الشوط مثيرا مثلما انتهى الأول وكاد رونالدو يتقدم للضيوف إثر فرصة خطيرة لكن تصدى فابيانسكي ببراعة في الدقيقة 47.

واستمر يونايتد مسيطرا لكن وجد صعوبة شديدة في اختراق جدار صلب لفريق مدربه السابق ديفيد مويس.

ودفع أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد باللاعبين جيدون سانشو وجيسي لينجارد بدلا من بول بوجبا وميسون جرينوود في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 77 سقط رونالدو داخل منطقة جزاء وست هام إثر التحام مع فلاديمير سوفال وطالب بركلة جزاء لكن الحكم مارتن أتكينسون لم يحتسب شيئا.

لحظات تحبس الأنفاس

وحانت لحظة الحقيقة في الدقيقة 89 حين استلم لينجارد الكرة داخل منطقة جزاء وست هام وسددها في الزاوية العليا البعيدة لتسكن الشباك موجها ضربة قاضية لمنافسه الذي دافع عن ألوانه في الموسم الماضي.

ورفض وست هام الاستسلام وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 94 بعد لمسة يد على لوك شاو ودخل مارك نوبل بديلا من أجل تسديد الركلة.

لكن ديفيد دي خيا تألق وتصدى لركلة الجزاء ليمنح فريقه فوزا مثيرا أمام منافس عنيد صمد طويلا أمام فريق الشياطين الحمر.

وسيلتقي الفريقان مجددا بعد 3 أيام في ملعب أولد ترافورد معقل يونايتد في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

ثم في 25 سبتمبر يستضيف يونايتد فريق أستون فيلا في الدوري بينما يلعب وست هام خارج ميدانه ضد ليدز يونايتد.