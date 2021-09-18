محمد فضل يعتذر عن عدم الترشح لرابطة أندية الدوري المصري

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 21:36

كتب : FilGoal

محمد فضل

أعلن محمد فضل اعتذاره عن عدم الترشح لعضوية رابطة أندية الدوري المصري.

وقال فضل لـ FilGoal.com: "أعتذر عن عدم الترشح لعضوية رابطة أندية الدوري المصري بسبب انشغالي بظروف عملي".

وأشار: "العمل في الرابطة يحتاج إلى تفرغ كامل، وهو ما لن يكون متاحا بالنسبة لي".

وأتم: "أتوجه بالشكر لأندية المقاولون العرب والبنك الأهلي والجونة التي تقدمت بترشيحي".

وتقام انتخابات رابطة أندية القسم الأول غدا الأحد، ويشترط ألا يترشح أعضاء من الأندية.

وطُلب من أندية الدوري التقدم بمرشحيها، ووقع ترشيح أندية البنك الأهلي والمقاولون العرب والجونة على فضل.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن 7 مرشحين –من بينهم فضل-، وهم:

الأهلي: لاعبه السابق عماد متعب

الزمالك: مدير التسويق السابق بالنادي خالد رفعت

البنك الأهلي: عضو اللجنة الخماسية السابق ومدير كأس أمم إفريقيا محمد فضل

مصر للمقاصة: رئيس النادي السابق محمد عبد السلام

سموحة: رئيس لجنة المسابقات السابق عامر حسين

فيوتشر: عضو مجلس الشيوخ أحمد دياب

المصري: عضو مجلس إدارة النادي السابق شريف صالح

رابطة الأندية
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