في الجول يكشف – 6 مرشحين لمقاعد رابطة الأندية

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 21:18

كتب : بسام أبو بكر

الدوري المصري

مع اقتراب انتهاء فتح باب الترشح لرابطة الأندية، تقدمت 6 أندية بمرشحيها لشغل مقاعدها الخمسة.

وعلم FilGoal.com بتقدم الأندية التالية بمرشحين..

الأهلي: لاعبه السابق عماد متعب

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الزمالك: مدير التسويق السابق بالنادي خالد رفعت

مصر للمقاصة: رئيس النادي السابق محمد عبد السلام

سموحة: رئيس لجنة المسابقات السابق عامر حسين

فيوتشر: عضو مجلس الشيوخ أحمد دياب

المصري: عضو مجلس إدارة النادي السابق شريف صالح

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أندية القسم الأول لمسابقة الدوري إلى ترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته يوم الثلاثاء لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر الحالي.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

وأضاف الخطاب الموجه من الاتحاد إلى الأندية أنه سيتم مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومي 15و16 سبتمبر، وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة يوم 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية الـ18، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22 سبتمبر الحالي.

رابطة الدوري المصري محمد فضل عماد متعب
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