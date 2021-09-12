نادي البنك الأهلي يختار محمد فضل ممثلا عنهم في رابطة أندية الدوري المصري

استقر نادي البنك الأهلي على اسم ممثله في رابطة أندية الدوري المصري.

وأعلن نادي البنك الأهلي، اعتماد اسم محمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة، والشخصية الرياضية المعروفة ليكون ممثلاً للنادي في انتخابات رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر الجاري .

ودعا اتحاد الكرة المصري، أندية الدوري الممتاز لترشيح ممثل واحد لكل نادي في موعد غايته 14 سبتمبر الحالي لانتخاب رابطة أندية القسم الأول .

وحدد اتحاد الكرة المصري في خطابه المرسل لأندية الدوري الممتاز وفقاً للائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ألا يكون ممثل النادي عضواً بمجلس إدارته أو موظفاً به.

ويعود النشاط الرياضي في مصر يوم 21 سبتمبر الجاري بمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش.