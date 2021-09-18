أرتيتا: أوديجارد يتحول إلى قائد حقيقي.. وإلغاء ركلة الجزاء أمر طبيعي

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 20:05

كتب : أحمد أباظة

ميكيل أرتيتا - أرسنال

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال رضاه عن فوز فريقه وأداء الشوط الأول، رغم افتقاره للقوة البدنية اللازمة لمقارعة بيرنلي، في المباراة التي انتهت لصالح الجانرز بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "كان انتصارا قاتلنا بقوة للحصول عليه في ملعب صعب. يجب أن تكون مستعدا للقتال. في الشوط الأول كان هناك بعض الفترات الجيدة من السيطرة لنا وكان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف".

وأضاف "في الشوط الثاني تخلينا عن الكرة كثيرا بسهولة مرات عدة. اللاعبون لدينا لا يملكون القوة البدنية اللازمة للعب مثل هذه المباريات، ولكنهم يقدمون أفضل ما لديهم".

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وأوضح "أنا فخور بهم على الصعيد الدفاعي وسعيد للغاية بالفوز. إنه فوزنا الثاني على التوالي بنظافة الشباك للمرة الثانية على التوالي. لنستمر في السير، فلدينا الكثير للحاق به".

وعن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح بيرنلي ثم ألغيت قال أرتيتا: "مساعد الحكم قال مباشرة أنها ليست ركلة جزاء، كان من الطبيعي إلغاء القرار".

أما عن مارتن أوديجارد صاحب هدف الفوز اختتم المدرب: "إنه يسجل، ويملك الجودة لإيجاد المساحات ويعمل بكل جهده. إنه يصبح قائدا حقيقيا في الفريق".

وسجل أوديجارد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 من ركلة حرة مباشرة، ليمنح الجانرز ثاني الانتصارات على التوالي بعد الفوز على نورويتش بنفس النتيجة 1-0، ويرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط.

أرتيتا أرسنال الدوري الإنجليزي
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