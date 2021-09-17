الإتربي: منع الزمالك من القيد في طريقه للحل.. ولو كنا ننظر للانتخابات لما تعاقدنا مع النقاز

كشف محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك عن موقف الزمالك من قضية منع الفريق من القيد، وسبب التعاقد مع حمدي النقاز.

وقال الإتربي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "مشكلة منع الزمالك من القيد ليس لها علاقة بـ الأزمة المادية. وقف القيد من الفيفا بسبب قضية حسام أشرف".

وأضاف "غرامة حسام أشرف خفضناها إلى 200 ألف دولار. دفعنا 100 ألف ويتبقى 100 ألف أخرى ستُدفع في موعدها، ومشكلة القيد في طريقها للحل".

الإتربي أتبع "حين وصلنا للنادي في شهر مايو لم يكن لاعبي الزمالك قد حصلوا إلا على 20% من رواتبهم. الآن حصلوا على 80% من مستحقاتهم، وسندفع باقي النسبة خلال الفترة القليلة المقبلة".

واستمر "أما الجهاز الفني والإداري، فحصل على كافة مستحقاته بالفعل حتى نهاية شهر أغسطس، ولا يبقى سوى مكافأة الفوز بالدوري ستصرف للجميع قريبا".

نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك أكمل "لو كانت تلك اللجنة تنظر للانتخابات لما تعاقدنا مع حمدي النقاز. كنا سندفع تلك الأموال التي دفعناها له في شيء آخر وسنرحل بعد شهر أو شهر ونصف، ويتورط الزمالك في المبلغ المستحق له".

وواصل "تعاقدنا مع النقاز، وفي المقابل تنازل هو عن القضية وحصل على جزء من مستحقاته، على أن يتم تقسيط باقي المبلغ على 18 شهرا، ودفعنا أيضا مستحقات مساعدي باتشيكو".

الإتربي استمر "إذا استمر حمدي النقاز مع الفريق سيكون إضافة قوية لمركز الظهير الأيمن، وربما يتم بيعه أو إعارته حسب رؤية الجهاز الفني، وله مطلق الحرية".

وأتم "يوجد تفاهم كبير بيننا وبين أشرف بنشرقي، ونريد تمديد تعاقده لمدة 3 سنوات. عكس فرجاني ساسي الذي لم نقابله منذ وصولنا، ورغم ذلك دفعنا مستحقاته. نسعى لتجديد عقود 8 لاعبين في الزمالك قاربت عقودهم على الانتهاء، مثلما فعلنا مع الونش وأوباما".

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر بموعد سيتحدد لاحقا.