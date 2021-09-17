حوار– حسين لبيب يتحدث عن هدم الزمالك من رموزه.. مشكلة بنشرقي وعودة النقاز و"لوي الذراع"

"سأتحدث بصراحة كبيرة وسأكشف كل الأمور" هكذا بدأ حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدراة الزمالك حديثه المطول حول الأزمات التي يتعرض لها ناديه.

كما كشف لبيب عن وجود قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحرمان الزمالك من القيد لفترتين، مع تأكيده على عدم نيته الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة.

هذا بالإضافة لكشفه عن نية الزمالك تجديد تعاقد مدربه باتريس كارتيرون لثلاث سنوات.

وأكد لبيب أن هناك حملة ممنهجة ضد النادي من بينها حث الأعضاء على عدم دفع مستحقات تجديد الاشتراكات.

كما كشف لبيب عن أزمة تجديد تعاقد أشرف بنشرقي لاعب الفريق وسبب عودة حمدي النقاز وهدم الزمالك من قبل رموزه.

كل ما قاله حسين لبيب في حواره المطول عبر قناة "النهار" جاء كالتالي على لسانه:

لماذا عاد النقاز؟

كلمة أنا في حديثي لن تعود على شخصي، لو قلت أنا أخطأت فأنا أعني اللجنة ككل التي أتشرف بالعمل معها وهم أعظم من تعرفت عليهم في حب الزمالك.

قصة عودة حمدي النقاز فتحت أبواب جهنم على نادي الزمالك.

مررنا بموسم استثنائي للزمالك حصلنا على 6 بطولات من أصل 8 شاركنا فيها في كل الألعاب، وأشعر اليوم كأن الزمالك خسر كل البطولات بما أراه.

أشعر بأن هناك إعلام موجه ضد الزمالك.

عندما نتحدث عن حمدي النقاز لا ننظر لموضوع من جانب واحد، ننظر للقضايا ضدنا، هناك قضايا ضد الزمالك قدرها 7 مليون و900 ألف دولار، نجحنا خلال 4 أشهر لتخفيض المبلغ إلى 2 مليون و300 ألف دولار، هذا بالنسبة لنا اسمه إنجاز.

من ضمن القضايا الدولية كانت أزمة النقاز، لن أدافع عنه هو يستطيع الدفاع عن نفسه بشأن توقيت رحيله ورفعه للقضايا، لم نكن نستطيع دفع 21 مليون لا يمكن، كل ما قمنا به أننا بالتقريب سندفعهم خلال 3 سنوات.

أصبح الآن وجهة نظر المدرب يستعين به أو لا يستعين به أو وضعه على قائمة الانتظار هذا قرار خاص بالمدرب ولا ألمح لشيء، نعرف كلجنة منذ أول يوم أن قضية النقاز ليست في صالحة الزمالك.

أما موضوع عودة لاعب لنادي بعد مشاكل حدثت من قبل لن أقول أسماء ولكنها حدثت والجمهور يستطيع التذكر جيدا.

لماذا لا يضم الزمالك لاعبين جدد؟

الجمهور يطالبني بإبرام صفقات وتجديد عقود اللاعبين أريد أي شخص يقول لي من أين أجلب الأموال؟ علينا 38 مليون جنيه قضايا تستحق الدفع والنادي ليس به أموال، تسلمنا النادي ليس به أموال ما يقال عن وجود أموال غير حقيقي، نحن لا نشتكي ولكننا نحاول توفير الأموال ليستمر الزمالك ونقلل المديونيات.

قلنا إننا نريد إقامة احتفالية بالبطولات، لمدة 20 يوما يا جمهور الزمالك أمامنا مشكلة كبيرة من أدعوه؟ كل رموز الزمالك بينهم مشاكل وهناك من يرفض الحضور بسبب حضور شخص آخر، يجب أن يشعر بنا الجميع، لقد فكرت في إلغاء الاحتفالية.

أريد شخص ما يناقشني، فزنا بـ6 بطولات وأزمة واحدة هي عودة النقاز، وأجد ذلك رد الفعل الكارثي؟

هل يهرب كارتيرون؟

عقده تتم مراجعته ونحن كلجنة نريد الاستقرار وهو لديه خطة يعمل عليها، نحن متفقين معه نراجع العقد لتجديده لثلاث سنوات، هو يقدر تماما مراجعة العقد وهو يريد الاستمرار في الزمالك لثلاث سنوات وعقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وجود 4 حراس مميزين في الزمالك أمر غير جيد يسبب المشاكل لذا أعرنا محمد صبحي وجنش.

طلبات كارتيرون أن أستغنى عن بعض اللاعبين وأدعم المركزين اللذين يحتاج فيهما لدعم هما رقم 9 و8.

أضفنا للزمالك مصطفى فتحي وأوناجم ورزاق سيسيه فكيف يقال إننا نفرط في اللاعبين؟

لدينا 8 لاعبين يجب تجديد تعاقداتهم، وكل القضايا ضدنا منذ عام 2019 لم يحدث أن أقيمت ضدنا قضية منذ تولينا المسؤولية.

إيقاف الزمالك من القيد

يؤسفني أن أقول ذلك إن الزمالك موقوف من القيد منذ شهر يونيو من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الناس تسألني عن الصفقات الجديدة وهم لا يعرفون الظروف، نحن لا نستطيع قيد اللاعبين الجدد.

نحن هنا منذ 4 أشهر ولا نتحدث ولا نفتح فمنا، لكن حرام ما يحدث فينا حرام.

أمامنا شهر ونصف ونريد تسليم النادي بشكل جيد وواضح لمن يأتي بعدنا هذا عملنا الأساسي، هل ستواصلون السب في اللجنة؟ "زهقت أنا زهقت" لماذا يحدث هذا معنا؟ لم يحدث في تاريخ مصر إعارة لاعب ناشئ مقابل 4 ملايين جنيه.

كل السباب لفاروق جعفر وحسين السيد ولا أحد يعرف قيمة ما يقومان به، فاروق هو من تسبب في انضمام عمر كمال عبد الواحد لنا، وحسين السيد يقال عنه "دمه تقيل" هل مشكلته إنه يقول الحق؟

أزمة أسامة نبيه

الجهاز الفني بالكامل حصل على مستحقاته حتى 31 أغسطس على ما أظن، وجميع مكافآته حصلوا عليها بالكامل

أسامة نبيه ابن لنادي الزمالك وأعتز بمن يعمل معي لكن أنا "مش هيتلوي دراعي" المشكلة كلها أن المكافآت الخاصة للاعبين أعلى، يريدون الحصول على المكافأة مثل اللاعبين، والجهاز الفني الأجنبي لم يحصل على مكافأة اللاعبين، أما كارتيرون فقط حصل على مكافأة الفوز بالدوري.

أترك الحرية لكارتيرون في اختيار بديل أسامة نبيه.

مشكلة ضريبة التنمية؟ حللنا تلك الأزمة في العقود الجديدة، لدينا مشكلة في العقود القديمة ونجتمع مع اللاعبين للوصول لحلول، لكن الوقت لم يكن يسمح بسبب مباريات الدوري ومازال أمامنا كأس مصر.

أزمة حسام أشرف لاعبنا الشاب مع الأكاديمية الكاميرونية هي سبب إيقاف الزمالك من القيد لفترتين وخفضنا القضية لـ200 ألف دولار.

"لن أترشح في انتخابات الزمالك"

لن أسمح لنفسي أن أستمر بعد نهاية فترتي في الزمالك بعد شهر نوفمبر، لن أسمح لنفسي ولا أسرتي بالتعرض للإهانة.

من يهدم نادي الزمالك؟ هو رموز الزمالك، أتعرفون قاعدة أعداء الزمالك أنا كفيل بهم وأصدقائي تلك المقولة إلى آخره، ولكن هذا هو ما يحدث في الزمالك.

بالتأكيد لن أترشح في انتخابات الزمالك.

تجديد تعاقد بنشرقي

رحيل بنشرقي وتكرار ما حدث مع ساسي؟ أقول بكل صراحة إن بنشرقي من أفضل لاعبي الدوري ولاعب لا يستهان به ومؤثر جدا في الزمالك ويهمنا تجديد تعاقده لثلاث سنوات مقبلة.

أهم نقطة يجب أن يعرفها الجمهور إننا لن نقصر، اتفقنا معه على كل شيء يتبقى نقطة واحدة تتعلق بشرط جزائي، هي أنه لو وقعت معه يوم الثلاثاء وأعطيته المقدم من حقه يوم الأربعاء أن يرد ضعف المقدم ويفسخ التعاقد، من المستحيل أن أوقع على هذا.

كيف أعطيك 5 قروش وبعد يوم تردهم لي 10 قروش وترحل، هذا غير منطقي.

حملة ضد اللجنة

هناك من يوجه الأعضاء بعدم سداد مستحقات الاشتراك لعدم توفير سيولة مالية لنا في النادي ونحن نديره.

أحيي حسين السيد لأنه عضو مجلس إدارة ويعمل كإداري ويأتي بعض الأشخاص غاضبون منه يقولون عنه حديث غير حقيقي.

لاعبو الزمالك حصلوا على 20% من المستحقات هل يعقل بعد التتويج بالدوري وحصولهم على 80% تحدث تلك الأزمات؟ أقولها بصراحة كل شيء يحدث موجه موجه موجه.

أقولها شيكابالا وحازم إمام لم يرتكبا أي خطأ، لماذا تم إيقاف شيكابالا لـ8 أشهر؟

أوجوستي بوش مدرب مميز جدا لكنني لن أتحدث عنه الآن لأنه لدينا مدرب آخر لفريق السلة وهو جيد جدا بالنظر للمستقبل.

أدعو رموز الزمالك للوقوف جنبا إلى جنب من أجل مصلحة الزمالك.