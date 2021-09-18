كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي عن النجم المصري محمد صلاح، وذلك عقب تسجيله لهدف خلال فوز الفريق على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع الخامس للبريميرليج.

وسجل صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 78، وذلك بعد ركنية حولت مسارها إليه بعد لعبها، ليقابلها بتسديدة قوية ومتقنة باليسار في الزاوية الضيقة لحارس مرمى الخصم.

وقال كلوب في تصريحاته لقناة ليفربول عن صلاح: "يا له من لاعب ويا له من محترف. يا له من شخص. نحن نقدره كثيرا، لا يمكنك تخيل ذلك".

واندفع النجم المصري بعض الشيء في احتفاله بالهدف حيث خلع قميصه، لينال الإنذار في الدقيقة 79، وهي اللقطة التي قلل كلوب من شأنها في تصريحاته.

وأوضح المدرب الألماني ردا على السؤال بشأن سابقة حدوث ذلك من الجناح المصري "أتذكر واحدة ضد مانشستر يونايتد، وكنت قريبا من خلع قميصي بنفسي في هذه الليلة".

وكان هذا الهدف هو رابع أهداف صلاح في البريميرليج هذا الموسم في 5 مباريات، كما كان هدفه الخامس في جميع المسابقات بـ6 مباريات خاضها حتى الآن.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة البريميرليج بـ13 نقطة، منتظرا نتائج تشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون ولكل منهم 10 نقاط من 4 مباريات.