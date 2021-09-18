توسكر الكيني يضرب موعدا مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 16:56

كتب : FilGoal

توسكر الكيني

ضرب توسكر الكيني، موعدا مع الزمالك في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، بعد أن فاز على ضيفه أرتا سولار الجيبوتي 3-0، في إياب الدور التمهيدي للبطولة.

وتأهل توسكر، بعد أن تعادل 1-1 قبل أسبوع في جيبوتي.

وسجل كيبوانا شوماري الهدف الأول لتوسكر في الدقيقة 8 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف إبراهيم جوشوا الهدف الثاني في الدقيقة 25.

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وأتم البديل ديوجراتيس أوجوك أهداف تاسكر في الدقيقة 75.

وستجري مباراة ذهاب دور الـ 32 في 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل وبعد أسبوع الإياب في مصر.

وودع الزمالك حامل لقب دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، النسخة الماضية من دور المجموعات.

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