أرقام قبل دربي لندن.. تشيلسي يسعى لاستمرار التفوق

يلتقي تشيلي مع توتنام مساء غد الأحد في المباراة التي ستقام على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة خامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد حسم يربي لندن الأول أمام أرسنال، يسعى تشيلسي لحسم اليربي الثاني والفوز أمام توتنام.

ونستعرض معكم أبرز أرقام ما قبل الدربي

-يسعى تشيلسي لاستمرار سلسلة اللاهزيمة أمام توتنام للمرة السادسة على التوالي.

-يسعى تشيلسي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي خارج ملعبه أمام توتنام للمرة الأولى منذ 2005.

-الفوز الأخير لتوتنام على تشيلسي في الدوري الإنجليزي يعود إلى أغسطس 2018.

- فاز تشيلسي على توتنام 31 مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر من أي فريق آخر.

- تلقى توتنام أهدافا من تشيلسي أكثر من أي منافس آخر (103 أهداف).

-يسعى تشيلسي للفوز السادس على التوالي خارج ملعبه في دربيات لندن بشكل عام وهو ما لم يتحقق من قبل.

-سكنت شباك تشيلسي هدف واحد منذ بداية الموسم، وهو الرقم الأفضل في أول أربع مباريات منذ 2011 تحت قيادة أنشيلوتي.

- يبحث توتنام عن تحقيق الفوز في المباريات الثلاث الأولى على ملعبه لأول مرة منذ 2003.

ويحتل توتنام المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد تسع نقاط، بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد، وليفربول وبرصيد عشر نقاط لكل منهم.