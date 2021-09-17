أخبار سارة لـ توتنام قبل مواجهة تشيلسي.. ثلاثي "معبر كرواتيا" في الطريق

كشف نونو سانتو إسبريتو مدرب توتنام هوتسبر عن إمكانية مشاركة الثلاثي اللاتيني جيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو ودافينسون سانشيز في مباراة الدربي المرتقبة ضد تشيلسي، وذلك في خامس أسابيع البريميرليج.

وتواجد الثلاثي في كرواتيا منذ 10 أيام، في محاولة للتحايل على قواعد إنجلترا الصارمة للتعامل مع فيروس كورونا، وذلك إثر مشاركتهم في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.

جاء ذلك حيث شارك روميرو ولو سيلسو مع منتخب الأرجنتين، فيما اتجه سانشيز إلى منتخب كولومبيا، ويصنف البلدان ضمن المنطقة الحمراء، التي يجبر العائدون منها على الخضوع لعزل صارم لمدة 10 أيام لدى عودتهم إلى بريطانيا.

الحل الذي وجده الثلاثي لاجتياز هذه العقبة كان الذهاب إلى كرواتيا، حيث القواعد أقل صرامة، ليرسل إليهم توتنام بعض الخبراء للإشراف على تدريباتهم والحرص على بقائهم في حالة تسمح لهم بالمشاركة في أسرع وقت ممكن.

وأعلن مدرب السبرز عن عودة الثلاثي يوم السبت، لتزداد فرصهم في اللحاق بقمة الأحد، بحسب ما ذكره في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية.

وقال سانتو: "سيصلون يوم السبت وسيتدربون مع الفريق بعد الظهيرة. إذا كانوا جاهزين وإذا كنا سنعتبرهم ضمن الخيارات المتاحة للمباراة، يجب أن نفكر في ذلك اعتبارا من الآن".

وأضاف "بالتأكيد نحن نراقب الوضع ونترقب مشاركتهم مع بقية المجموعة غدا. يجب أن نفهم ما حدث جيدا حين نتحدث عنه، ويجب أن نفهم أن كل ذلك حدث بسبب القيود المفروضة".

وأوضح "لقد كانت فترة صعبة بسبب الغيابات التي دائما ما تحدث مشكلة. الأمر يتطلب بعض التأقلم، ولكن لحسن الحظ هم في طريق العودة ويمكننا النظر للأمام بصورة طبيعية".

عودة هذا الثلاثي ستكون دفعة كبرى يحتاج إليها سانتو، وإلا سيكون في مشكلة أكبر في ظل إصابة هيونج مين سون وإريك داير الذان يسابقان الزمن للحاق بمواجهة تشيلسي.

فوق كل ذلك أصيب ستيفن بيرجفاين ولوكاس مورا في مباراة الخميس ضد رين في دوري المؤتمر الأوروبي وعلى الأرجح لن يتواجدا ضد البلوز، إضافة إلى إيقاف جافيت تانجانجا بسبب البطاقة الحمراء التي تلقاها ضد كريستال بالاس.