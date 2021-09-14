الإسماعيلي يضم عصام صبحي وأحمد عادل عبد المنعم

أعلن الإسماعيلي التعاقد رسميا مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة، وذلك ضمن خطة النادي لدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

كما أعلن الإسماعيلي التعاقد رسيما مع عصام صبحي الظهير الأيمن لنادي مصر للمقاصة.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تعاقد الإسماعيلي مع الثنائي. (طالع التفاصيل)

ولعب أحمد عادل عبد المنعم البالغ من العمر 34 عاما مع الجونة في الموسم الماضي 9 مباريات فقط.

بينما لعب الظهير الأيمن عصام صبحي البالغ من العمر 33 عاما، 17 مباراة مع المقاصة وسجل هدفين.

وتعاقد الإسماعيلي مع طلعت يوسف ليتولى مهمة المدير الفني للفريق الأصفر في الموسم المقبل.