الإسماعيلي لـ في الجول: تعاقدنا مع أحمد عادل عبد المنعم

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 - 20:51

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - مصر للمقاصة

نجح نادي الإسماعيلي في إتمام التعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة.

وقال محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة في الإسماعيلي لـFilGoal.com: "أتمننا التعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم حارس الجونة".

وأضاف "كذلك تعاقدنا مع عصام صبحي ظهير أيمن مصر للمقاصة".

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وواصل "ننتظر عقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف لدراسة احتياجات الفريق وفقا لطلباته والعمل على الإنتهاء منها سواء لاعبين محليين أو محترفين أجانب".

وأتم تصريحاته "الصورة سوف تتضح خلال الأيام المقبلة لاستكمال وتحديد قائمة الفريق".

ولعب أحمد عادل عبد المنعم البالغ من العمر 34 عاما مع الجونة في الموسم الماضي 9 مباريات فقط.

الإسماعيلي أحمد عادل عبد المنعم الدوري المصري
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