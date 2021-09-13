مدرب مرموش عن سبب الدفع به: شاهدتم اليوم ما هو قادر على فعله

أشاد بيليجرينو ماتاراتسو المدير الفني لـ شتوتجارت، بلاعبه المصري عمر مرموش بعد التعادل مع أينتراخت فرانكفورت.

مرموش سجل هدفا قاتلا في ظهوره الأول مع شتوتجارت، خطف به نقطة لفريقه أمام فرانكفورت بالجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وقال ماتاراتسو بعد اللقاء: "مرموش عمل بشكل مميز على المستوى الدفاعي وركض كثيرا".

وعن قراره المفاجئ بالدفع به أساسيا في أول لقاء له: "لقد رأيتم اليوم أنه لاعب مميزا للغاية، حتى لو لم يمتلك الكثير من المساحات".

وأتم: "إنه قادر على خلق خطورة في مساحة خطيرة والعبور من لاعب أو اثنين".

وفضّل ماتاراتسو الدفع بـ مرموش على حساب الألماني ذي الأصول المغربية، حمادي الغديوي، رغم أن الأخير سجل 3 أهداف وصنع مرة هذا الموسم حتى اللحظة.

وشارك المصري مرموش في المباراة بأكملها، وسجل هدفا في نهاية اللقاء.

فرانكفورت تقدّم في النتيجة بالدقيقة 79 بواسطة فيليب كوستيتش.

لكن مرموش خطف نقطة للضيوف وسجل التعادل في الدقيقة 88.

ليرفع شتوتجارت رصيده إلى 4 نقاط في المركز 11، بينما وصل فرانكفورت إلى 3 نقاط في المركز 14.

وانتقل مرموش إلى شتوتجارت معارا لمدة موسم من فولفسبورج، وشارك وسجل لأول مرة أمام فرانكفورت.

ولعب مرموش معارا إلى سانت باولي في الدرجة الثانية الموسم الماضي وسجل 7 أهداف، ليكون هدفه في فرانكفورت هو الأول له في الدرجة الممتازة.

واحتاج مرموش إلى المشاركة في 9 مباريات، منها 8 مع فولفسبورج، حتى يسجل أول أهدافه في المسابقة.

وبات مرموش سادس مصري يسجل هدفا في الدوري الألماني، بعد هاني رمزي، وأحمد صلاح حسني، وسمير كمونة، وياسر رضوان، ومحمد زيدان.

وهو ثاني مصري يسجل بقميص شتوتجارت بعد صلاح حسني.