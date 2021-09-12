في الوقت القاتل.. مرموش يكتب التاريخ ويسجل أول هدف له بالدوري الألماني

الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 17:44

كتب : FilGoal

عمر مرموش - شتوتجارت

سجّل عمر مرموش أول هدف في مسيرته بالدوري الألماني الممتاز، وخطف تعادلا قاتلا لفريقه شتوتجارت أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت.

شتوتجارت تعادل أمام أينتراخت فرانكفورت بهدف لكل طرف في ملعب دويتش بانك بارك، بالجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وشارك المصري مرموش في المباراة بأكملها، وسجل هدفا في نهاية اللقاء.

فرانكفورت تقدّم في النتيجة بالدقيقة 79 بواسطة فيليب كوستيتش.

لكن مرموش خطف نقطة للضيوف وسجل التعادل في الدقيقة 88.

ليرفع شتوتجارت رصيده إلى 4 نقاط في المركز 11، بينما وصل فرانكفورت إلى 3 نقاط في المركز 14.

وانتقل مرموش إلى شتوتجارت معارا لمدة موسم من فولفسبورج، وشارك وسجل لأول مرة أمام فرانكفورت.

ولعب مرموش معارا إلى سانت باولي في الدرجة الثانية الموسم الماضي وسجل 7 أهداف، ليكون هدفه في فرانكفورت هو الأول له في الدرجة الممتازة.

واحتاج مرموش إلى المشاركة في 9 مباريات، منها 8 مع فولفسبورج، حتى يسجل أول أهدافه في المسابقة.

وبات مرموش سادس مصري يسجل هدفا في الدوري الألماني، بعد هاني رمزي، وأحمد صلاح حسني، وسمير كمونة، وياسر رضوان، ومحمد زيدان.

وهو ثاني مصري يسجل بقميص شتوتجارت بعد صلاح حسني.

عمر مرموش شتوتجارت في ألمانيا
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