كلوب: رقم صلاح جنوني.. إصابة إليوت صدمت الجميع

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بوصول المصري محمد صلاح إلى هدفه رقم 100 في البريميرليج، كما تحدث عن إصابة هارفي إليوت، وذلك عقب الفوز على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "رقم مو جنوني. إنه لا يزال جائعا ولا أعرف كم عدد الأرقام التي يمكنه تحطيمها. كان اللاعب المثالي منذ انضمامه لنا، إنه لاعب من الطراز الأول".

وعن المباراة أضاف المدرب "لقد لعبنا بشكل جيد للغاية. كان يجب أن نستغل هذا الأمر أكثر من ذلك. في النهاية 3-0 نتيجة كبيرة ولكننا لدينا هذا الجشع، حيث أقف هنا وأقول أننا كان يجب أن نسجل 5 أو 6 أو 7. لقد لعبنا كرة قدم استثنائية".

أما عن إصابة هارفي إليوت القوية خلال المباراة أوضح الألماني "إنها في الكاحل. لقد سمعت أنه أصيب بخلع وأنهم لم يتمكنوا من إعادته إلى موقعه والآن هو في المستشفى".

وتابع "هل أريد لشاب في مثل عمره أن يمر بهذه التجربة في مسيرته؟ لا. سنلعب كرة القدم بدونه، ولكننا سننتظره أيضا لأنه لاعب رائع. لقد رأيت الوضع، كان يمكنني رؤية أن قدمه لم تكن في الموقع الصحيح، ولهذا شعر الجميع بالصدمة".

ورفض كلوب التعليق على حديثه المطول مع الحكم الرابع خلال هذه اللقطة، قائلا: "لست واثقا أن هذا هو الوقت الصحيح للحديث عن مثل هذه الأشياء".

وظهر في مقابلة المدرب الألماني مع "سكاي" أنه كان متأثرا للغاية بهذه الإصابة، حيث تطلب منه الأمر بضع ثوان لتمالك نفسه قبل مواصلة الحديث.

وفي تصريحات أخرى لـ"بي بي سي" لم يظهر المدرب اهتماما بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها باسكال سترويك مدافع ليدز إثر هذا التدخل، حيث قال: "لا يمكنني أن أشعر باهتمام أقل. هذا ليس شأني. إنها إصابة خطيرة بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 18 عاما. البطاقة الحمراء لا تهم، ففي ظرف أسبوعين أو ثلاثة سيتمكن من العودة للعب، بينما هارفي لا يمكنه ذلك".

يذكر أن ليفربول التحق بركب صدارة البريميرليج في المركز الثالث بـ10 نقاط، بفارق الأهداف عن سابقيه مانشستر يونايتد وتشيلسي.