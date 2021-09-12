صلاح الـ100 يسجل ويقود ليفربول لهزيمة ليدز بثلاثية.. واشتعال صراع الصدارة

قاد محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر فريقه ليفربول للفوز على ليدز يونايتد بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف ليفربول الأول في المباراة، ليصل للهدف رقم 100 في تاريخ الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

بينما سجل النجم البرازيلي فابينيو الهدف الثاني لليفربول. وجاء الهدف الثالث عن طريق ساديو ماني.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 10 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبالتساوي مع مانشستر يونايتد المتصدر وتشيلسي صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 2 في المركز الـ17.

وصف المباراة

بدأ ليدز المباراة بضغط قوي في محاولة لإحراز هدف التقدم ووصلت الكرة إلى رودريجو داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن الحارس أليسون أبعد الكرة في الدقيقة 5.

ورد ليفربول تمريرة رائعة من صلاح وصلت إلى ديوجو جوتا داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة ضعيفة أمسك بها الحارس.

وأسفر نشاط ليفربول الهجومي عن هدف للفريق الأحمر في الدقيقة 20 بقدم النجم المصري محمد صلاح بعد عرضية أرضية من المتألق ترينت ألكساندر أرنولد.

ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي بعدما سجل في شباك ليدز. (طالع التفاصيل)

كما وصل صلاح للهدف رقم 3 له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ومرة جديدة أرسل محمد صلاح تمريرة رائعة قابلها تياجو بضربة رأسية في الشباك لكن الحكم لم يحتسب الهدف بداعي التسلل على النجم المصري.

وانطلق جوتا من الناحية اليمنى وأرسل عرضية أرضية وصلت إلى ماني أمام المرمى الخالي لكنه سدد أعلى العارضة.

وأهدر هارفي إيليوت فرصة إضافة الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 27 بعد عرضية أرضية من روبرتسون لكنه سدد الكرة في الحارس.

ومرة جديدة هدد اللاعب الشاب إيليوت مرمى ليدز بعدما سدد كرة قوية بالقدم اليمنى من أمام منطقة الجزاء لكنها مرت جوار القائم.

لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

في الشوط الثاني بدأ ليفربول بقوة هجومية وانطلق ساديو ماني لينفرد بالمرمى ويمرر الكرة لصلاح أمام الشباك الخالية ولكن قبل أن يسدد يتدخل معه الدفاع ويبعد الكرة لركنية.

ونفذ أرنولد الركنية لتصل إلى رأس فان دايك الذي لعب الكرة وذهبت إلى فابينيو ليسدد في الشباك مسجلا هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 49.

إصابة مروعة

وتلقى ليفربول ضربة قوية بعدما تعرض لاعبه الشاب هارفي إيليوت لإصابة مروعة في القدم بعد تدخل قوي من باسكال سترويك لاعب ليدز في الدقيقة 58.

وتوقف اللعب فورا ودخل الجهاز الطبي لأرض الملعب لعلاج اللاعب الشاب ولم تتم إعادة اللقطة بسبب قوة الإصابة.

وتلقى سترويك لاعب ليدز البطاقة الحمراء بسبب تدخله القوي على هارفي إيليوت.

وشارك جوردان هندرسون قائد ليفربول بدلا من إيليوت المصاب في الدقيقة 63.

وواصل ساديو ماني إهدار الفرص السهلة بغرابة شديدة أمام المرمى، وأهدر فرصتين مؤكدتين في الدقائق الأخيرة.

وكاد باتريك بامفورد مهاجم ليدز أن يسجل بشكل مفاجئ في مرمى أليسون بتسديدة من منتصف الملعب مستغلا تقدم الحارس البرازيلي.

لكن أليسون عاد سريعا وأبعد الكرة لركنية.

وأخيرا نجح ساديو ماني في التسجيل بعدما تلقى تمريرة من تياجو داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة في شباك ليدز مسجلا هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 93.

لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بثلاثية دون رد.