جوارديولا: شمايكل أفضل لاعب في ليستر.. كنا نستحق تسجيل المزيد

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأداء فريقه وبتألق كاسبر شمايكل حارس مرمى خصمه ليستر سيتي، وذلك في نهاية مواجهة الفريقين التي انتهت بفوز أزرق مانشستر بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الرابع للبريميرليج.

وقال جوارديولا في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "إنه ملعب يصعب الذهاب إليه ونحن نعلم ذلك. ليستر اتخذ خطوة للأمام ليصبح ضمن فرق القمة في الدوري".

وأضاف "لقد قمنا بالعديد من الأشياء الجيدة. خلال المباراة وجدنا المساحات وجعلناهم يركضون كثيرا. نعرف مدى خطورة جيمي فاردي وأيضا هارفي بارنز في التحولات. اللاعبون نجحوا في الحفاظ على تركيزهم".

وتابع جوارديولا "كاسبر شمايكل حارس رائع ولهذا تحدث مثل هذه الأمور. الشيء الجيد هو كم الفرص التي خلقناها. بالتأكيد كنا نود تسجيل المزيد من الأهداف، وكنا نستحق ذلك".

وأوضح "آخر 11 هدفا للفريق تم تسجيلهم بواسطة 9 لاعبين مختلفين بحسب اعتقادي. لا نملك مهاجما حقيقيا ولذلك نفعلها كفريق".

وفي تصريحات تالية لشبكة "سكاي سبورتس" قال المدرب الإسباني: "مباراة ممتازة. لقد لعبنا بصورة جيدة من الدقيقة الأولى. بعد التوقف الدولي دائما ما تساورنا الشكوك، ولكننا كنا على المستوى المطلوب للأسبوع الثالث على التوالي".

وامتدح جوارديولا أداء الحارس الدنماركي شمايكل قائلا "ماذا يمكنني القول؟ الحارس هو أفضل لاعب في فريق ليستر لأننا قمنا بالكثير من الأشياء الجيدة. يجب أن تتحلى بالصبر في مواجهتهم لأنهم في غاية الخطورة حين يهاجمون، ولذلك من الصعب السيطرة عليهم".

أيضا أشاد جوارديولا بصاحب هدف الفوز برناردو سيلفا قائلا: "لقد عاد في أفضل مستوياته الفنية والذهنية. إنه لاعب استثنائي ونحن نعرف ذلك".

واختتم "أنا سعيد بالنقاط الثلاث والأداء. ليستر كعادة السنوات الأخيرة يقاتل حتى النهاية. أنا أشعر بالرضا. إذا تمكنت من التسجيل أو التسديد لا أعرف كم مرة، فهذا يرجع إلى قيامك بأشياء جيدة للغاية. شمايكل حارس مذهل وأنقذ هذه الأهداف".

يذكر أن مانشستر سيتي حقق فوزه الثالث من أصل 4 مباريات حتى الآن في البريميرليج، ليحتل المركز الثاني مؤقتا بـ9 نقاط.