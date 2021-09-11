تشكيل تشيلسي – ساؤول أساسي.. وألونسو القائد أمام أستون فيلا

دفع توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي بلاعبه الإسباني الجديد ساؤول نيجيز بشكل أساسي أمام أستون فيلا في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

وانضم ساؤول إلى تشيلسي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات قادما من أتليتكو مدريد، ويسجل ظهوره الأول مع البلوز في غياب نجولو كانتي المصاب.

كما يرتدي الإسباني ماركوس ألونسو شارة القيادة، ويتواجد جورجينيو على مقاعد البدلاء حاله حال ميسون ماونت وأندريس كريستينسن.

في المقابل يغيب الثنائي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز وإيميليانو بوينديا عن أستون فيلا بعد مشاركتهما مع راقصي التانجو خلال التوقف الدولي.

ويعتمد دين سميث على طريقة 3-5-2 بوجود أولي واتكينز وداني إنجز في الهجوم.

ويمتلك تشيلسي 7 نقاط من فوزين وتعادل، فيما حصد أستون فيلا 4 نقاط.

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: تريفوه تشالوباه – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر

الوسط: كالوم هودسون أودوي – ماتيو كوفاسيتش – ساؤول نيجيز – ماركوس ألونسو

الهجوم: حكيم زياش – روميلو لوكاكو – كاي هافيرتس

دكة البدلاء: كيبا أريزابالاجا – ويلي كاباييرو – بن تشيلويل – أندريس كريستينسن – روز باركلي – جروجينيو – روبن لوفتوس تشيك – ميسون ماونت – تيمو فيرنر

تشكيل أستون فيلا:

حراسة المرمى: جيد ستير

الدفاع: إزري كونسا – تايرون مينجز – أكسيل تاونزيبي

الوسط: ماتي كاش – جيكوب رامسي – دوجلاس لويز – جون ماكجين – ماتيو تارجيت

الهجوم: أولي واتكينز – داني إنجز

دكة البدلاء: فيليامي سينيسالو – كورتني هاوسي – أشلي يونج – مارفيلوس ناكامبا – مورجان سانسون – أنور الغازي – ليون بايلي – بيرتراند تراوري – كاميرون أرتشر