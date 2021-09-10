مؤتمر كلوب: الهدف من إقامة كأس العالم كل عامين هو المال فقط

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 15:04

كتب : عمر خالد

يورجن كلوب

عارض يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي فكرة إقامة كأس العالم كل عامين، معتبرا أن الهدف منها هو المال ليس إلا.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد الأحد المقبل: "لا توجد رياضة في العالم تقام كل عامين، نحن نعلم جميعا سبب الدعوة لذلك الأمر، بغض النظر عما يقوله الناس عن توفير الفرص للبلدان المختلفة، ولكن في النهاية الأمر كله يتعلق بالمال، هكذا هو الأمر".

وأضاف "هذا جيد، ولكن في مرحلة ما يجب أن يفهم القائمون على البطولات أن أحد أهم المكونات الأساسية هم اللاعبون، بدونهم لا توجد بطولات، لا أحد أكثر أهمية من اللاعبين".

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وتابع "تخيل لو هناك كأس عالم كل عامين، بالتالي ستكون هناك بطولة أوروبية كل عامين، وهذا يعني أنه بالنسبة للاعبين سيلعبون بطولة كبيرة كل عام، وهذا يعني أن لديهم استراحة لمدة ثلاثة أسابيع فقط".

وواصل "كل الأشياء التي ظهرت في السنوات القليلة الماضية من حيث الأفكار كانت جديدة ولكن هذا ليس صحيحا على المدى الطويل".

وعن الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق فيرجيل فان دايك، أثناء مشاركته مع منتخب بلده هولندا في مباريات التصفيات المؤهله لكأس العالم قطر 2022، قال يورجن: "لقد رأيت ذلك وكنت قلقا وكنت على اتصال بمساعدي، وسألته عما إذا كان فان دايك على ما يرام أم لا، وأجاب أنه غير متأكد، لم تكن لحظة جيدة".

واستطرد "ولكن بعد المباراة، أرسل فيرجيل مقطعا وأخبرني أنه على ما يرام وكل شئ بخير".

يذكر أن ليفربول يواجه ليدز يونايتد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل الريدز المركز الخامس برصيد 7 نقاط، فيما يحتل ليدز المركز الـ 15 برصيد نقطتين.

يورجن كلوب ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز
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