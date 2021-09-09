مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نجبر سعد سمير على الرحيل.. نحتوي أبناء النادي

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 22:43

كتب : أحمد الخولي

سعد سمير جلسة تصوير فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

لن يجبر الأهلي سعد سمير مدافع الفريق على الرحيل عن الفريق حال تفضيله البقاء على الرغم من امتلاكه لعروض لضمه أبرزها من فيوتشر.

سعد سمير

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "سعد سمير هو سيد قراره فيما يتعلق بمستقبله ولن نجبره على الرحيل".

وواصل "سعد يمتلك عرض جيد للغاية من نادي فيوتشر لكن الأمور لم يتم حسمها بعد والأهلي لن يضغط على اللاعب لقبول العرض".

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وشدد المصدر "إن أراد سعد الرحيل معارا لموسمين فهذا هو قراره وسيعود ليجد أبواب الأهلي مفتوحة أمامه، وإن فضل البقاء فهو مرحب به وهناك رضا بتواجده".

وعن سبب ترك حرية مصير سعد سمير في يد اللاعب أوضح المصدر "هذا توجه إداري من رئيس النادي محمود الخطيب الذي يرى ضرورة الوفاء للاعب لترسيخ فكرة احتواء الأهلي لأبنائه".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن امتلاك سعد لعرض من فيوتشر لضمه بالإضافة لمصير الراحلين عن الأهلي. (طالع التفاصيل)

سعد سمير الأهلي فيوتشر
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