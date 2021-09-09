في الجول يكشف – كيف يفكر الأهلي في مصير الراحلين عن الفريق

أبرم الأهلي خمس صفقات خلال الانتقالات الصيفية الجارية وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات نهاية السوق بالنسبة لناديه لكن ماذا عن الراحلين عن الفريق الأحمر؟ FilGoal.com يكشف.

يريد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حصر عدد اللاعبين في الفريق والذين سوف يعتمد عليهم بشكل أكبر خلال الموسم المقبل بعيدا عن الزحام الحالي في غرفة الملابس والتدريبات.

وأبلغ موسيماني إدارة الأهلي برغبته في عدم استمرار كل من مروان محسن وناصر ماهر وجونيور أجايي في ظل عدم وجود مكان لهم في خططه المقبلة.

لكن تكمن المشكلة في الإجراءات المالية والتعاقدية إذ أن الأهلي يريد تحقيق مكاسب من رحيل اللاعبين خاصة في ظل امتداد تعاقداتهم.

وينتهي تعاقد مروان محسن وناصر ماهر في صيف عام 2023 فيما ينتهي تعاقد أجايي الصيف المقبل.

ويريد الأهلي الوصول لحل جيد بشأن عقد أجايي الذي يصل قيمة تعاقده لـ850 ألف دولار، ويريد النادي الأحمر إقناع اللاعب النيجيري بالحصول على نصف هذه القيمة بالتقسيط.

في الوقت ذاته هناك خشية داخل الأهلي من إعطاء أجايي مستحقاته والاستغناء عنه ليرحل بشكل مباشر للزمالك أو بيراميدز مجانا.

لذا يبحث الأهلي إمكانية توجيه عملية بيع أجايي لأحد ناديي فاركو أو فيوتشر.

وبالعودة للحديث عن بقية اللاعبين فحسبما علم FilGoal.com فقد اقترب سعد سمير من الانتقال إلى فيوتشر معارا لموسمين وكذلك كريم وليد "نيدفيد" الذي يمتلك عرضا من النادي ذاته.

أما بشأن رامي ربيعة وعلى الرغم من الخلاف السابق بينه وبين موسيماني عقب استبعاده من كأس العالم للأندية فإن المدرب الجنوب إفريقي متمسك باستمراره.

وفيما يخص محمد عبد المنعم مافع الأهلي الشاب فإنه ينتظر قرار موسيماني بالموافقة على عرض فيوتشر لضمه معارا.

وبالحديث عن ملف حارس المرمى فبات الأقرب هو إغلاقه رغم الجدل بين موسيماني وإدارة الأهلي حول تلك النقطة إذ أن التعاقد مع لاعب جديد في ذلك المركز لتحفيز محمد الشناوي تنطوي على ظلم لعلي لطفي ومصطفى شوبير.