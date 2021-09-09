حوار – رونالدو: لم أعد إلى يونايتد لقضاء عطلة.. سأحقق شيئا كبيرا خلال السنوات المقبلة

شدد كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد أنه لم يعد إلى فريقه ليقضي عطلة بل جاء من أجل الفوز بالألقاب ووضع النادي في المكان الذي يستحقه.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكان يونايتد نجح في استعادة خدمات رونالدو بعدما رحل عنه عام 2009 بعدما توصل الشياطين الحُمر لاتفاق مع يوفنتوس ليضم النادي الإنجليزي صاروخ ماديرا لصفوفه.

وأجرى رونالدو حوارا مع القناة الرسمية لناديه وقال خلالها: "الماضي كان رائعا وحققت العديد من الإنجازات عندما كنت أرتدي قميص يونايتد، لكنني لست هنا الآن لقضاء عطلة أنا هنا للفوز من جديد".

وواصل "أستطيع ذلك وأنا قادر على ذلك وزملائي كذلك، أنا جاهز للانطلاق إنها فرصة جيدة لي وللجماهير وللنادي أن نتقدم خطوة للأمام".

وشدد رونالدو "أنا جاهز وأعتقد أنني سأحقق شيئا كبيرا خلال السنوات الثلاثة أو الأربعة المقبلين".

وتابع "أنا في غاية ومنتهى السعادة بالعودة، لم أتخيل أبدا أنني سأعود لكنني فخور ومتحمس جدا وأتطلع للبدء، أنا سعيد وأسرتي سعيدة والكل سعداء".

وعن هل يشعر بالتوتر قال: "بالطبع، وسأشعر به يوم السبت المقبل لكنني الآن أكثر نضجا وأكثر خبرة وسأكون مستعدا".

وأكمل ضاحكا "سأضغط على أولي جونار سولشاير لأبدأ المباراة أساسيا".

وأردف رونالدو "تجمعنا ذكريات جميلة لكن هذه فترة جديدة مع جيل جديد وأنا هنا للفوز ولكتابة التاريخ ووضع النادي في المكان الذي يستحقه، واللاعبون الجدد والشباب يملكون إمكانيات هائلة".

وعن وصوله لسن الـ36 قال: "الناس يتحدثون عن العمر لكن عليهم أن يعرفوا أنني مختلف عن بقية البشر، أنا أظهر نفسي عاما تلو الآخر والأمر لن يختلف ذلك العام".

وعن استقبال الجمهور له قال: "أنه شعور مختلف أعرف أن الناس هنا مختلفون، منذ قدومي للمطار وشعرت بأحاسيس الناس تجاهي وهذا ليس لكوني لاعبا في يونايتد بل لأنهم شاهدوني أكبر منذ كنت في الـ18 من العمر بشغفي وكل تلك الأمور، أشعر بحب كبير هنا".

وأكمل "جمهور يونايتد فريد من نوعه، أتمنى أن يستطيعوا دفع الفريق حين يكون بحاجة لدعمهم وسنبذل من جانبنا كل ما لدينا لنحقق الإنجازات".

وعن هل علم بهتاف الجماهير باسمه في المباراة الأخيرة ليونايتد ضد ولفرهامبتون قال: "نعم نعم، برونو فيرنانديز أخبرني".

ويستعد يونايتد لملاقاة نيوكاسل السبت المقبل في ملعب أولد ترافورد في رابع جولات الدوري الإنجليزي.