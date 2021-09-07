الاستئناف تنظر تظلم الزمالك ضد عقوبات نهاية الدوري الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 17:28

كتب : بسام أبو بكر

شيكابالا الزمالك الإنتاج الحربي الدوري المصري

حدد عادل الشوربجي لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم موعدا غايته الأسبوع المقبل، لبداية نظر تظلم الزمالك ضد عقوبات إدارة المسابقات في الجولة الأخيرة من الدوري.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد قرارات إدارة المسابقات عن أحداث الجولة الأخيرة للدوري المصري وشهدت إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك لـ 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه.

كما تم إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي.

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وأوضحت لجنة المسابقات قرارها لإيقاف شيكابالا أنه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

وأتى ذلك بعد أحداث مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي في ختام الدوري والتي تحصل فيها الأبيض على درع الدوري.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا، يعلن فيه رفض قرارات اتحاد الكرة، والاحتفاظ بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القرارات الباطلة. (طالع البيان)

اتحاد الكرة كشف لـFilGoal.com حيثيات قرار إيقاف شيكابالا، وما يستطيع الزمالك فعله ضدها. (طالع التفاصيل)

وتوج الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه.

وأثناء التتويج باللقب، نشبت مشادة بين شيكابالا قائد الزمالك وأحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بسبب أمور تنظيمية، ليقرر اتحاد الكرة إيقاف نجم الزمالك 8 أشهر.

شيكابالا الزمالك اتحاد الكرة
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