بيان رسمي – الزمالك: نرفض عقوبات اتحاد الكرة ونحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مواجهة القرارات الباطلة

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 20:24

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك رفض عقوبات اتحاد الكرة الموقعة ضد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق، وباقي زملائه.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا، يعلن فيه رفض العقوبات، والاحتفاظ بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الإجراءات لمواجهة هذه القرارات الباطلة.

وجاء نص البيان كالتالي:

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تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، انطلاقا من مسئوليتها تجاه النادي وجماهيره واحتراما لقيمه ومبادئه رفضها التام للقرارات الصادرة من رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن النادي ولاعبيه والتي جاءت مخالفة لكل اللوائح والقوانين بصورة غير مسبوقة.

وتحتفظ اللجنة بحقها في اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة هذه القرارات الباطلة على جميع الأصعدة، مهما كانت التداعيات وسوف يتم الإعلان عما يتم اتخاذه من خطوات بما يحفظ حقوق النادي وأبنائه.

اتحاد الكرة قرر إيقاف شيكابالا ثمانية أشهر، وتغريمه 500 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

وتوج الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه.

وأثناء التتويج باللقب، نشبت مشادة بين شيكابالا قائد الزمالك وأحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بسبب أمور تنظيمية، ليقرر اتحاد الكرة إيقاف نجم الزمالك 8 أشهر.

في الدوري الزمالك شيكابالا
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