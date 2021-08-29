مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حيثيات عقوبة شيكابالا.. وما يستطيع الزمالك فعله

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 20:03

كتب : FilGoal

شيكابالا الزمالك الإنتاج الحربي الدوري المصري

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن حيثيات قرار عقوبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك.

اتحاد الكرة قرر إيقاف شيكابالا ثمانية أشهر، وتغريمه 500 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "اتخذنا قرار عقوبة شيكابالا وفقا لـ تقرير سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات ومراقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والذي قدم تقريرا كاملا يشمل الوقائع التي استندنا عليها".

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وأضاف "الوقائع تتضمن فيديوهات لـ شيكابالا يثير فيها الجماهير في مباراتي الإنتاج الحربي والبنك الأهلي، والاحتكاك مع أحمد مجاهد وعدم احترام مراسم التتويج"

المصدر أتبع "اتخذنا أقسى عقوبة على شيكابالا بسبب تكرار إثارته للجماهير، وهو الأمر المثبت بالفيديوهات".

وعن خطوة الزمالك للتظلم ضد العقوبة قال المصدر "من حق الزمالك الاستئناف على العقوبة أمام لجنة الاستئناف برئاسة عادل الشوربجي، على أن يكون حكمها الصادر نهائيا".

وتوج الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه.

وأثناء التتويج باللقب، نشبت مشادة بين شيكابالا قائد الزمالك وأحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بسبب أمور تنظيمية، ليقرر اتحاد الكرة إيقاف نجم الزمالك 8 أشهر.

في الدوري الزمالك شيكابالا
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