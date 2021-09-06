تعادل جديد لـ كوبر.. الكونغو الديمقراطية تفقد تقدمها مرة أخرى وتحصد نقطة أمام بنين

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 16:54

كتب : FilGoal

الكونغو الديمقراطية - تنزانيا

تعادلت الكونغو الديمقراطية أمام مضيفتها بنين بهدف لمثله اليوم الإثنين في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وفقدت الكونغو الديمقراطية تقدمها عن طريق ديمرسي مبوكاني في الدقيقة 12 عندما سجل جوردان أديوتي لبنين في الدقيقة 33.

وهو اللقاء الثاني على التوالي الذي تفقد فيه الكونغو الديمقراطية تقدمها بعدما تعادلت مع تنزانيا بهدف لمثله يوم الخميس.

أخبار متعلقة
البدري يرفض طلب مجاهد بالاستقالة من تدريب منتخب مصر سفر لـ 6 آلاف ميل وأرضية سيئة.. بيل يهاجم "يويفا" عقب أحداث بيلاروسيا ريبيري ينضم لـ ساليرنيتانا الصاعد حديثا للدوري الإيطالي كورتوا يعود مبكرا لـ ريال مدريد ويغيب عن مباراة بلجيكا الثالثة

واستمرت بنين متصدرة لترتيب المجموعة العاشرة ورصيدها 4 نقاط وخلفها مباشرة بفارق نقطتين فريق الكونغو الديمقراطية الذي يقوده الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر السابق.

بينما تنزانيا رصيدها نقطة وتتذيل مدغشقر الترتيب بلا رصيد.

وتستضيف تنزانيا فريق مدغشقر يوم الثلاثاء.

ويتأهل بطل المجموعة إلى المرحلة النهائية من التصفيات التي تلعب فيها 5 منتخبات ضد 5 ويتأهل الفائزون إلى المونديال.

والكونغو الديمقراطية هي الفريق الوحيد من الأربعة الذي شارك من قبل في المونديال، ودع نسخة 1974 من الدور الأول.

بنين الكونغو الديمقراطية تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب مصر - فينجادا.. رحلة طويلة بين البرتغال والوطن العربي وآسيا وتجارب قصيرة الأمد 22 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 38 دقيقة | منتخب مصر
كشف حساب البدري بعد رحيله عن منتخب مصر.. "دون هزيمة" 56 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات المونديال – ديانج يشاهد تعادل مالي أمام أوغندا من مقاعد البدلاء ساعة | تصفيات كأس العالم
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: بديل البدري أجنبي بنسبة كبيرة.. وفينجادا الأقرب واسم كوبر مطروح ساعة | منتخب مصر
غينيا تحاول إجلاء محترفي المنتخب بعد إلغاء لقاء المغرب ساعة | إفريقيا
تعادل جديد لـ كوبر.. الكونغو الديمقراطية تفقد تقدمها مرة أخرى وتحصد نقطة أمام بنين ساعة | تصفيات كأس العالم
اتحاد الكرة يوجه الشكر لـ البدري وجهازه.. والإعلان عن البديل خلال 48 ساعة ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 أزمة مباراة البرازيل والأرجنتين.. لاعبو التانجو يغادرون الملعب رفقة السفير 3 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 4 وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال
قد ينال إعجابك