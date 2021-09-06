تعادل جديد لـ كوبر.. الكونغو الديمقراطية تفقد تقدمها مرة أخرى وتحصد نقطة أمام بنين

تعادلت الكونغو الديمقراطية أمام مضيفتها بنين بهدف لمثله اليوم الإثنين في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وفقدت الكونغو الديمقراطية تقدمها عن طريق ديمرسي مبوكاني في الدقيقة 12 عندما سجل جوردان أديوتي لبنين في الدقيقة 33.

وهو اللقاء الثاني على التوالي الذي تفقد فيه الكونغو الديمقراطية تقدمها بعدما تعادلت مع تنزانيا بهدف لمثله يوم الخميس.

واستمرت بنين متصدرة لترتيب المجموعة العاشرة ورصيدها 4 نقاط وخلفها مباشرة بفارق نقطتين فريق الكونغو الديمقراطية الذي يقوده الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر السابق.

بينما تنزانيا رصيدها نقطة وتتذيل مدغشقر الترتيب بلا رصيد.

وتستضيف تنزانيا فريق مدغشقر يوم الثلاثاء.

ويتأهل بطل المجموعة إلى المرحلة النهائية من التصفيات التي تلعب فيها 5 منتخبات ضد 5 ويتأهل الفائزون إلى المونديال.

والكونغو الديمقراطية هي الفريق الوحيد من الأربعة الذي شارك من قبل في المونديال، ودع نسخة 1974 من الدور الأول.