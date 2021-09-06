مصطفى محمد: أشكر البدري على إشراكي امام الجابون وأنه تفهم موقفي

وجه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الشكر للمدير الفني للفراعنة حسام البدري، وذلك بعد مباراة الجابون.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي مصر

وتعادل منتخب مصر في الوقت القاتل مع الجابون بهدف لكل فريق، في الجولة الثانية من مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. وسجل هدف الفراعنة مصطفى محمد.(طالع التفاصيل)

وقال مصطفى محمد عبر قناة أون تايم سبورتس: "هدفي في الجابون جاء في توقيت مناسب وخلال فترة أمر خلالها بعدم توفيق، وأتمنى أن يساعدني الهدف على الظهور بشكل مميز عندما أعود لفريقي".

وأضاف " أشكر حسام البدري أنه أشركني ضد الجابون رغم أنني وصلت المعسكر متأخرا، وأشكره أنه متفاهم معي في الكثير من الأمور".

وتابع "انتقالي إلى بوردو الفرنسي لم يكتمل، تواصلت مع الجهاز الإداري للمنتخب للحصول على إذن بالسفر إلى فرنسا لإتمام الصفقة والكشف الطبي".

وأتم تصريحاته "لم أكن أعلم أين كانت الأزمة سواء في الزمالك أم جالاتا سراي في النهاية الصفقة لم تتم، وأنا مستمر مع جالاتا سراي لنهاية الموسم".