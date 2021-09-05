مصر لا تسقط في الجابون.. الأناكوندا تخنق الفهود في الرمق الأخير

أنقذ منتخب مصر حظوظه في التأهل من المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم بعد التعادل مع الجابون 1-1 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، بهدف في اللحظات الأخيرة.

وسجل جيم ألفينا هدف منتخب الجابون الوحيد في ملعب فرانسفيل، بعد دقيقة وحيدة من طرد عمر جابر في الدقيقة 71، ولكن هدف متأخر من البديل مصطفى محمد أنقذ حظوظ الفراعنة.

وحافظ منتخب مصر على صدارة المجموعة بـ 4 نقاط، تاركة الجابون في المركز الثالث بنقطة وحيدة، في وقت تملك ليبيا 3 نقاط قبل مواجهة أنجولا بعد يومين.

وبدأ حسام البدري المباراة بخمسة تغييرات عن التشكيل الذي فاز على أنجولا 1-0، حيث ضم تشكيله:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أيمن أشرف

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: عمر جابر – محمد شريف – محمد صلاح

أما الجابون، فقاد تشكيلها نجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانج، في وجود نجم نيس ماريو ليمينا، مع كل من..

حراسة المرمى: أنتوني مفا ميزوي

الدفاع: أنتوني أوفونو - برونو إيكويل مانجا – ديدييه ندونج - يوهان أوبيانج

الوسط: أندريه بوكو – ماريو ليمينا - دينيس بوانجا – آرون بوبيندزا – جيلير كانجا

الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج

وبدأت المباراة بضغط جابوني، ولكن منتخب مصر هدد المرمى في الدقيقة الثامنة، بعد انطلاق صلاح في مساحة، ليمرر لمحمد شريف الذي مهدها لأفشة بالكعب، ليسدد الأخير فوق العارضة.

ومن هنا، بدأ الضغط الجابوني. تسديدة من بوبيندزا غيرت اتجاهها لتعلو عارضة الشناوي بسنتيمترات قليلة.

وفي الدقيقة 15، انطلق أيمن أشرف ومر بعد تمريرة من أفشة ولكن الكرة طالت منه وخرجت خارج الملعب.

وألغى الحكم باكاري جاساما هدفا لأوباميانج بعد انفراد تام بالشناوي، بداع التسلل.

واستمر الضغط الجابوني، تحديدا من الناحية اليمنى لمنتخبنا، لينال عمر جابر إنذارا للخشونة في الدقيقة 27 بسبب الخشونة.

وفي الدقيقة 40، سدد شريف كرة بباطن القدم فوق العارضة.

وتصدى الشناوي لانفراد تام من بوانجا في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

وبدأت الأمور تسوء لمنتخب مصر، بعد طرد عمر جابر للإنذار الثاني في الدقيقة 71، وبعدها بدقيقة تعاون ألفينا مع بوانجا ليسدد الأول كرة رائعة بوجه القدم الخارجي في شباك الشناوي.

وبعدها، بدأت تغييرات البدري، حيث خرج أحمد توفيق وشارك باهر المحمدي، فيما خرج أفشة وحمدي فتحي وحل بدلا منهما مصطفى محمد وعبد الله السعيد.

وفي الدقيقة 83، شارك صلاح محسن بدلا من أيمن أشرف.

وبعد 6 دقائق، حول صلاح محسن كرة طولية في طريق مصطفى محمد الذي انفرد وحاول لعبها من فوق حارس الجابون الذي تصدى لها، لكنه تابعها وسجلها بالرأس، لينقذ منتخب مصر من الهزيمة، وحسام البدري من الخسارة الأولى في تدريب منتخب مصر، ويخنق المهاجم الملقب بالأناكوندا منتخب الفهود في اللحظة الأخيرة.