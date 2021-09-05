طارق حامد والسعيد على دكة بدلاء مصر.. وغياب الشحات

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 19:38

كتب : FilGoal

حسين الشحات - مصر - كينيا

يغيب حسين الشحات عن قائمة مصر في مباراتها أمام الجابون، إذ لا يتواجد في التشكيل الأساسي أو دكة البدلاء.

وعلم FilGoal.com أن الشحات يعاني من إجهاد عضلي تسبب في إبعاده عن قائمة اللقاء.

بينما يبدأ بديلا كل من أحمد أبو الفتوح، وباهر المحمدي، وطارق حامد، وأحمد سيد زيزو بعد أن شاركوا جميعا بشكل أساسي في اللقاء الماضي.

كما يبتعد محمد عبد الشافي عن قائمة المباراة.

وجاءت دكة بدلاء المنتخب كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان – محمد أبو جبل

الدفاع: علي جبل – باهر المحمدي – أحمد أبو الفتوح

الوسط: طارق حامد – عبد الله السعيد – أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي

الهجوم: أحمد حسن كوكا – مصطفى محمد – صلاح محسن

طالع تشكيل منتخب مصر من هـــنــــا

وتحل مصر ضيفة على الجابون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا بعد الفوز على أنجولا في الجولة الأولى بهدف محمد مجدي أفشة.

منتخب مصر
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