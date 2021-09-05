تشكيل مصر - 5 تغييرات من البدري أمام الجابون.. وصلاح يقود الهجوم

أجرى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر 5 تغييرات على تشكيل الفراعنة لمواجهة الجابون.

ويلعب منتخب مصر ضد الجابون في الجولة الثانية من مجموعات تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وعاد محمد صلاح لقيادة منتخب مصر بعدما غاب عن مواجهة أنجولا الماضية بسبب قيود ال سفر من إنجلترا.

كما شارك أحمد توفيق في مركز الظهير الأيمن، وأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر.

وحمدي فتحي بدلا من طارق حامد في وسط الملعب، وعمر جابر في مركز الجناح الأيسر.

وجاء تشكيل مصر كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة

الهجوم: عمر جابر – محمد شريف – محمد صلاح

وفاز منتخب مصر على أنجولا في الجولة الأولى بهدف دون رد سجله أفشة من ركلة جزاء.