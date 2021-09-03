رئيس نادي البنك الأهلي: نقترب من صفقتين جديدتين.. وموقف ثنائي الأهلي المُعار

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 00:27

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - أسوان

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي تحركات الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أشرف نصار: "اقتربنا من ضم أحمد ياسين من المقاصة ومحمد فتحي من بيراميدز سينضما لنا في الفترة المقبلة".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 1: "ننتظر حسم باتريس كارتيرون في الزمالك أسماء اللاعبين للموسم المقبل، لنبدأ التفاوض مع النادي لضم عدة لاعبين".

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وأردف "خالد جلال سيحدد المراكز التي تحتاج للتدعيم وسننتظر المتاح من أجل ضمه، ونفضل الشراء بشكل نهائي لكن بعض الأندية توافق على الإعارة، لكننا نرى أيضا احتياجاتنا في السوق".

وأتم "اتفقنا على استمرار إعارة شادي رضوان ومحمد فخري سيعود مرة أخرى للنادي الأهلي".

أعلن نادي البنك الأهلي ضم كريم بامبو من الزمالك وأحمد سعيد ومحمد هلال من وادي دجلة. (طالع التفاصيل)

وكان أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي قد أعلن عبر FilGoal.com استمرار المدير الفني خالد جلال مع الفريق لموسم إضافي. (طالع التفاصيل)

واحتل البنك الأهلي المركز 15 في الموسم الماضي –الأول له تاريخيًا بالممتاز- برصيد 35 نقطة، ليستمر بين الكبار لموسم آخر.

وتولى جلال تدريب البنك الأهلي في فبراير الماضي بدلا من محمد يوسف، وقاده في 17 مباراة، فاز في 4 وخسر مثلها وتعادل 9.

البنك الأهلي في الدوري الدوري المصري
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