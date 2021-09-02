البنك الأهلي يعلن عبر في الجول تجديد عقد خالد جلال
الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 20:03
كتب : بسام أبو بكر
أعلن أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن استمرار المدير الفني خالد جلال مع الفريق لموسم إضافي.
وقال نصّار عبر FilGoal.com: "جددنا عقد خالد جلال وجهازه الفني لمدة موسم جديد".
وأضاف: "جلال قاد الفريق لسلسلة انتصارات استطعنا من خلالها البقاء في الدوري الممتاز".
وأوضح: "لمسنا دور خالد جلال مع الفريق وثقتنا فيه كبيرة بالموسم المقبل".
وكشف جديد المفاوضات لضم كريم بامبو: "المفاوضات لضم بامبو لا تزال جارية مع الزمالك، سنعقد جلسة معهم الأسبوع المقبل للوقوف على إمكانية استعارة اللاعب أو شرائه بصورة نهائية".
وأتم: "نعد بصفقات قوية للفريق في الموسم الجديد".
واحتل البنك الأهلي المركز 15 في الموسم الماضي –الأول له تاريخيًا بالممتاز- برصيد 35 نقطة، ليستمر بين الكبار لموسم آخر.
وتولى جلال تدريب البنك الأهلي في فبراير الماضي بدلا من محمد يوسف، وقاده في 17 مباراة، فاز في 4 وخسر مثلها وتعادل 9.