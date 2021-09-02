البنك الأهلي يعلن عبر في الجول تجديد عقد خالد جلال

أعلن أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن استمرار المدير الفني خالد جلال مع الفريق لموسم إضافي.

وقال نصّار عبر FilGoal.com: "جددنا عقد خالد جلال وجهازه الفني لمدة موسم جديد".

وأضاف: "جلال قاد الفريق لسلسلة انتصارات استطعنا من خلالها البقاء في الدوري الممتاز".

وأوضح: "لمسنا دور خالد جلال مع الفريق وثقتنا فيه كبيرة بالموسم المقبل".

وكشف جديد المفاوضات لضم كريم بامبو: "المفاوضات لضم بامبو لا تزال جارية مع الزمالك، سنعقد جلسة معهم الأسبوع المقبل للوقوف على إمكانية استعارة اللاعب أو شرائه بصورة نهائية".

وأتم: "نعد بصفقات قوية للفريق في الموسم الجديد".

واحتل البنك الأهلي المركز 15 في الموسم الماضي –الأول له تاريخيًا بالممتاز- برصيد 35 نقطة، ليستمر بين الكبار لموسم آخر.

وتولى جلال تدريب البنك الأهلي في فبراير الماضي بدلا من محمد يوسف، وقاده في 17 مباراة، فاز في 4 وخسر مثلها وتعادل 9.