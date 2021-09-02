البنك الأهلي يضم كريم بامبو ومحمد هلال وأحمد سعيد

أعلن نادي البنك الأهلي ضم كريم بامبو من الزمالك وأحمد سعيد ومحمد هلال من وادي دجلة.

وانضم كريم بامبو قادما من الزمالك بشكل نهائي بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

وأنهى بامبو الموسم الماضي هدافا للبنك الأهلي بعدما سجل 11 هدفا منذ انضمامه في يناير الماضي على سبيل الإعارة.

كما ضم البنك الأهلي ثنائي وادي دجلة محمد هلال وأحمد سعيد دون الإفصاح على مدة التعاقد.

محمد هلال (25 عاما) أنهى الموسم برصيد 5 أهداف وصنع آخر في 22 مباراة في الدوري.

أحمد سعيد (23 عاما) أنهى الموسم هدافا لدجلة برصيد 6 أهداف في 33 مباراة وصنع هدفا في واحدة.

وكان أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي قد أعلن عبر FilGoal.com استمرار المدير الفني خالد جلال مع الفريق لموسم إضافي. (طالع التفاصيل)

واحتل البنك الأهلي المركز 15 في الموسم الماضي –الأول له تاريخيًا بالممتاز- برصيد 35 نقطة، ليستمر بين الكبار لموسم آخر.

وتولى جلال تدريب البنك الأهلي في فبراير الماضي بدلا من محمد يوسف، وقاده في 17 مباراة، فاز في 4 وخسر مثلها وتعادل 9.