موندو ديبورتيفو: خصم 50% على قمصان ميسي وجريزمان مع برشلونة

يسعى برشلونة لبيع القمصان القديمة للاعبيه الراحلين عن الفريق ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة قدم للجمهور داخل المتجر الرسمي خصم يصل إلى 50% على قمصان ميسي وجريزمان.

وتابعت الصحيفة أن القمصان التي عليها الخصومات هى قمصان ميسي التي تحمل الرقم 10 وقمصان أنسو فاتي التي تحمل رقمه القديم 17، وقمصان أنطوان جريزمان بالرقم 7.

وأوضح التقرير أن قميص فاتي الجديد الذي يحمل الرقم 10 متواجد حاليا في المتجر الرسمي للنادي.

وكان برشلونة أعطي لاعبه الشاب أنسو فاتي الرقم 10 خلفا لقائد الفريق السابق ليونيل ميسي والذي رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث كانت هناك تساؤلات حول من سيرتدي هذا الرقم خلفا لأسطورة النادي.

فيما أعلن برشلونة في وقت سابق رحيل أنطوان جريزمان إلى أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء بـ 40 مليون يورو.