ماركا: بشكتاش يضغط على برشلونة من أجل بيانيتش

يأمل برشلونة في إيجاد مخرج للبوسني ميراليم بيانيتش ورحيله عن الفريق، بعد خروج اللاعب من حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن نادي بشكتاش التركي يريد الحصول على بيانيتش ويضغط على برشلونة من أجل اتمام الصفقة.

وأوضحت ماركا أن بشكتاش يأمل في أن يضم اللاعب في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكن من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أن المشكلة تكمن في راتب اللاعب الكبير حيث يتقاضى 8 ملايين يورو وهو مبلغ لا يريد أحد أن يدفعه في الوقت الحالي.

وتابع التقرير أن برشلونة على استعداد لدفع جزء من راتب بيانيتش في حالة خروج اللاعب إلى الإعارة، خاصة إذا كانت تلك الطريقة الوحيدة لرحيل بيانيتش عن النادي.

وغاب البوسني عن أول 3 مباريات في الدوري الإسباني مع برشلونة حيث لم يستدعه المدير الفني كومان إلى القائمة في أول مباراتين، أما في المباراة الثالثة ضد خيتافي استدعاه المدرب إلى القائمة ولكن لم يشارك في اللقاء.

وشارك ميراليم بيانيتش مع برشلونة في 30 مباراة لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.