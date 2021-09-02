في الجول يكشف كواليس انتقال محمود شبانة لـ الزمالك "براتب أقل"

الخميس، 02 سبتمبر 2021 - 14:03

كتب : أحمد العريان

محمود شبانة

رغم وصول عرض براتب أعلى، لكن محمود شبانة فضل الانتقال إلى الزمالك، لتحسم رغبته وجهته المقبلة بالفعل بإعلان أسوان عن الصفقة رسميا.

أعلن نادي أسوان موافقته على عرض نادي الزمالك لضم محمود شبانة مدافع الفريق رسميا. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب وقع على عقود انضمامه إلى الزمالك قبل فترة طويلة.

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ورغم وصول عروض أكبر لـ محمود شبانة براتب أكبر من نادي فاركو، لكن رغبة اللاعب كانت في اللعب لنادي الزمالك.

وحصل الزمالك على اللاعب مقابل 5 مليون جنيه، ووقع اللاعب على عقود انضمامه إلى الزمالك لـ 4 سنوات مقبلة.

صاحب الـ26 عاما وقع على النسخة الأخيرة من التعاقد، والاستغناء الموجه لنادي الزمالك أمس الأربعاء، ليكون شبانة هو ثاني صفقات القلعة البيضاء الصيفية.

كان الزمالك قد ضم عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري في صفقة انتقال حر بوقت سابق.

وكان شبانة قد صرح لـ FilGoal.com عن رغبته في ارتداء قميص الزمالك مع احترامه لكافة العروض المقدمة. (من هنا)

شبانة شارك مع أسوان الموسم الماضي في 30 مباراة في الدوري وخرج بشباك نظيفة في ست مباريات.

في الدوري أسوان محمود شبانة الزمالك
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